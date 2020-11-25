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  3. 25 Kasım 2020 09:16

Türkiye’de risk grubu için koronavirüs aşısı tarihi belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aralık ayında risk grubundaki kişilere koronavirüs aşısının yapılacağını belirterek tarih de verdi.

Türkiye’de risk grubu için koronavirüs aşısı tarihi belli oldu
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Koronavirüs aşısında öncelik kimin olacak? Koronavirüs aşısında öncelik kimin olacak?

Gazeteci Candaş Tolga Işık’a konuşan Koca, en az 10 milyon doz Çin aşısı ile 1 milyon doz Pfizer aşısının ücretsiz olarak yapılacağını dile getirdi.

Yerli aşının nisan ayında kullanıma sokulmasının planlandığını aktaran bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rus aşısının toksisite çalışmalarını da biz yapıyoruz. Hepsi yüksek etkinlikte aşılar. Yarınki Bilim Kurulu’nda belirlenecek risk gruplarına aşı ücretsiz yapılacak. Bunun dışında süreç ilerledikçe aşının eczanelerden de alınabileceği bir takvimi hayata geçireceğiz.”

Koronavirüs aşısında öncelik kimin olacak?Koronavirüs aşısında öncelik kimin olacak?

 

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