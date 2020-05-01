Türkiye'de şimdi de ''kuş gribi'' alarmı! Binlerce tavuk telef oldu!

Sözcü’den Erhan Kaytanbay’ın haberine göre; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından görevlendirilen veterinerler tavuklardan numune aldı. Yetkililerin ilk örnekler alınarak laboratuvarda inceleme altına alınan hastalığın ilk gün çıkan belirtilerinin ardından hayvanlara bulaşmaması için tesis karantina altına alındı. Türkiye’nin en büyük tavuk merkezlerinden biri olan Kaynarca’da bu olay büyük bir panik yaşanmasına neden oldu.

İŞLETMENİN ZARARI YAKLAŞIK 5 MİLYON TL

İşletmede 5 milyon TL değerindeki 700 bin tavuğun tamamı imha edilirken, işletmeye büyük bir zarara uğradı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan henüz resmi bir açıklama gelmezken, “Tavuk Vebası” bir diğer adıyla Avian İnfluenza (Kuş gribi) olabilme ihtimali üzerinde duruluyor.

Henüz konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmasa da Kaynarca’da yaşanan tavuk ölümleri nedeniyle 1 milyona yakın tavuğun bu hastalık nedeniyle telef edilmek zorunda kalınacağı, bu rakamın da artmasından endişe duyulduğu bölgeden gelen haberler arasında.

BİRÇOK ÇİFTLİK MEVCUT

Kaynarca ilçesinde çok sayıda tavuk firmasına üretim yapan çiftlikler bulunuyor. Bu çiftler yumurtadan çıkan civcivleri 45 gün süreyle bakımlarını yaparak piliçlik tavuk haline geldikten sonra tavuk firmalarına gönderiyorlar. Kaynarca Bölgesinde çeşitli firmalara ait üretim yapan yetiştiriciler de bulunuyor.

KUŞ GRİBİ NEDİR ?



(Avian İnfluenza, Tavuk Vebası, Pestis Avium, Bird Flu) Kuş gribi, evcil ve yabani kanatlılar ile memeli hayvanların çoğunda solunum ve sindirim sistemine ait belirtiler gösteren, ölümle sonuçlanan çok bulaşıcı bir hastalıktır.

Hasta tavuklarda yüksek bulaşıcılığı olan bu hastalık ilk kez 1878 yılında İtalya'da tespit edilmiş ve “tavuk vebası” olarak adlandırılmıştır.

Hastalık etkeninin bir virüs olduğu 1901 yılında ortaya konulmuş olmasına karşın, etkenin memeli influenza A virüsleri ile ilişkili olduğu ancak 1955 yılında gösterilebilmiştir. Hindilerde ise ilk izolasyon 1963 yılında Kuzey Amerika'da yapılmıştır.