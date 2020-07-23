Türkiye'de siyasetin geldiği son nokta: MHP zarf içinde salatalık gönderdi

Antalya’da MHP ve İYİ Parti arasında “salatalık” polemiği yaşanıyor. MHP'li Korkuteli Belediye Başkanı Niyazi İşlek’ten ilçedeki pazar yerlerinin tapuları ile ilgili bilgi isteyen İYİ Parti Korkuteli İlçe Başkanı Cemal Tınkaz beklemediği bir yanıt aldı. MHP'li Niyazi İşlek elden gönderdiği zarfın içine tapu bilgileriyle birlikte bir de salatalık koydu.

Sözcü'den İsmail Akın'ın haberine göre zarfı açan İYİ Partili başkan şaşkına dönerken Niyazi İşlek'in, ‘salatalık' göndermesi tepkilere neden oldu.

“NE ANLAMA GELDİĞİNİ İYİ BİLİYORUZ”

İYİ Parti Korkuteli İlçe Başkanı Cemal Tınkaz, olaydan sonra parti binasında basın toplantısı düzenledi. Tınkaz yaptığı açıklamada yaşanan olayı şu sözlerle anlattı;

* Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek'ten pazar yerindeki tapularda şerh veya sadece pazar yeri için bağışlıyoruz gibi bir ibare olduğu konusunda ilçede konuşulan söylentilere açıklık getirmesini istedik.

* Cumartesi günü tapu kayıtlarını ilçemizde gazetecilik yapan Yaşar Uz ile bana göndermiş. Yaşar Bey 18 Temmuz saat 16:50'de beni arayarak Niyazi İşlek'in bana bir zarf gönderdiğini ve bu zarfı bana vermesi gerektiğini söyledi.

* Daha sonra Yaşar Bey ile ilçemizde bulunan bir çay bahçesine hareket ettik. Bu arada zarf halen Yaşar beyin elindeydi, çay bahçesine gittiğimizde masada Selim Sarıcalar ve Ebubekir Özsarı da bulunuyordu.

* Yaşar Uz ile beraber 3 kişinin huzurunda zarfı açtım. Evet, içinden tapu kayıtlarını gördüm. Ayrıca zarfın içerisinde bir tane de salatalık çıktı. Tabi o anda bizler bunun ne anlama geldiğini çok ama çok iyi biliyorduk.

“HAKARET TÜM KORKUTELİ HALKINA YAPILMIŞTIR”

Konuyu TBMM'ne taşıyan İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, MHP'li Korkuteli Belediye Başkanı'nın tüm Korkuteli halkına saygısızlık yaptığını söyledi.

Bahşi açıklamasında şunları kaydetti:

* Geçen hafta İYİ Parti Korkuteli İlçe Başkanı Cemal Tınkaz basın toplantısı yapmış, ilçede konuşulan bazı konulara açıklık getirilmesi için Korkuteli Belediye Başkanı'ndan bilgi istemiş.

* Korkuteli Belediye Başkanı ise saygısızca ve Türk örf ve adetlerine aykırı bir şekilde zarfın içerisine büyükçe bir salatalık koyup ilçe başkanımıza göndererek cevap vermiştir. Belediye başkanının yaptığı bu hakaret bir kişiye değil, tüm Korkuteli halkına yapılmıştır.

“HAREKET BELEDİYECİLİĞİN EYLEM BİÇİMİ OLMAMALIDIR”

Olaya tepki gösteren İYİ Parti Milletvekili Hasan Subaşı ise yaptığı açıklamada “Korkuteli İYİ Parti ilçe başkanımız Cemal Tınkaz’a yapılan bu davranış parti camiamızı ve Korkuteli halkını rencide etmiştir” dedi.

Belediye başkanlarının herkesimin başkanı olması gerektiğini savunan Subaşı şöyle devam etti:

* Başkan Ömer işlek’in babası benim belediye başkanlığım dönemimde personelimizdi, iyi ve değerli bir belediyecidir. Umut ederim ki oğlu genç belediye başkanı da daha kucaklayıcı, daha dikkatli olsun.

* Halka ve seçmenlerine nezaket içinde yaklaşmalıdır. Yapmak istediği yatırımı büyükşehirde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İYİ Parti’nin meclis üyelerinin oylarıyla reddedilmiş olması da ‘bu yatırımı yapmamalısın’ anlamı taşımıyor ama aylardır işsiz ve aşsız kalan Korkuteli esnafının işyerlerinin yıkılarak yıllarca geleceklerinin ne olacağının kuşkulu olması esnafta panik yaratmıştır.

* Zamanlaması uygun görülmemiştir. Belediye Başkanı yapmak istediği yatırımları halkıyla, ilgilileriyle, esnafla tartışarak ortak noktalar aramak durumundadır. İkna edici ve güven verici olmalıdır… İlgilileri ve siyasi kurumları yok sayarak hareket etmek bir belediyeciliğin eylem biçimi olmamalıdır.