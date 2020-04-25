Türkiye'de sokağa çıkma yasağını işte böyle deliyorlar

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Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılarak Türkiye'yi de saran koronavirüs salgını tüm hızıyla can almaya devam ederken, "kendisini akıllı" sanan kişiler salgona karşı "yaş bazlı" olarak alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararını delmenin yolunu buldu bile.

Sosyal medyada son zamanlarda eczacı ve doktorların artan paylaşımlarıyla birlikte "sokağa çıkma kısıtlamasını aşmak için" özellikle başvurulan yöntemin ayrıntıları da ortaya çıkmış oldu.

Özellikle son dönemde sosyal medyada pek çok doktor, online sistemde çok sayıda randevu oluşturulduğunu ancak randevuların ya son anda iptal edildiğini ya da randevuyu oluşturan vatandaşların polikliniğe gelmediğini belirtiyor.

Doktorlar tarafından yapılan paylaşımlarda randevu alıp sonradan iptal edenlerin ve ya randevusuna gelmeyenlerin büyük bölümünü 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı gençler olduğunun belirtilmesi hem kendi sağlıklarını hem de diğer insanların sağlıklarını hiçe sayan uyanıkların "pes" dedirten "sokağa çıkma" yöntemini deşifre etmiş oldu.

ŞEYTANA PABUCUNU TERS GİYDİRECEK YÖNTEM!

Sokağa çıkma kısıtlamasını aşmak isteyen vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın online randevu sistemi MHRS üzerinden boş buldukları bir doktordan randevu alıyorlar. Aldıkları randevunun çıktısını cebine koyup sokağa çıkma kısıtlamasına uymadan sokağa çıkıp, yollarını kesen polis, zabıta ya da jandarmaya ellerindeki randevu çıktısını gösterip hastaneye gittiklerini söylüyorlar. Evrakın doğru olduğunu gören kolluk kuvvetleri bu oyuna engel olamazken, kendilerini "uyanık sanan" umursamaz vatandaşlar ellerindeki bu belge ile rahat rahat sokakta gezmeye devam ediyor.

GÖZLER BAKANLIKLARDA VE EMNİYETTE!

Şimdi asıl önemli olan konu bu umursamaz uyanıkların önünün nasıl kesileceği. Çünkü sadece sokağa çıkmak için randevu oluşturup, randevu çıktısını aldıktan sonra iptal edip elindeki kağıdı görevli polis memurlarına göstererek yoluna devam eden "umursamazlar"ı durdurabilmek için mevcut yapıda emniyet güçlerinin eli kolu bağlı. Kolluk kuvvetler kendilerine gösterilen randevu kağıdının teyidi için ancak ve ancak karşısındaki kişinin bilgileriyle MHRS sistemine girmesi gerekiyor.

Bu konuda İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Valiliklerin ortak bir karar alarak bu "umursamaz uyanıkların" sokağa çıkışının önünü kesmesi bekleniyor.

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