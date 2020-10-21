Türkiye'de sokağa çıkma yasakları geri dönüyor!

Türkiye’de Eylül ayından beri günlük vaka sayısının 1000’in üzerinde seyrettiği koronavirüs salgınıyla ilgili kritik bir iddia İngiltere merkezli Reuters haber ajansından geldi. Reuters’a konuşan üst düzey bir yetkili, vaka sayısının artmasının ardından sokağa çıkma yasaklarının tekrar gündemde olduğunu söyledi.

Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkili, "Türkiye'de korona virüsü vaka sayısının artmasıyla birlikte gençler ve yaşlılar için sokağa çıkma yasağı ve hatta hafta sonu sokağa çıkma yasağı düşünülüyor" dedi.

Yetkili, “Gündemimizdeki yasaklar, lokanta ve restoranların bazı saatlerde kapanması, gençler ve 65 yaşın üzerindeki vatandaşların belli saatlerde sokağa çıkması ve son adım olarak da hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının getirilmesi var. Bazı adımları atmak için çok uzun süre beklemeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Reuters’a konuşan bir başka yetkili de, Ankara ve İstanbul’da vaka sayısındaki artışa dikkat çekerken bütün ülke genelini kapsayan bir sokağa çıkma yasağının uygulanmayacağını öne sürdü.

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TÜRKİYE’DE 9445 İNSAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Dünya çapında 40 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsünün en çok görülüğü ülkeler ABD, Hindistan, Brezilya, Rusya ve İspanya. Birçok ülkede aşı ve ilaç için çalışmalar son hızla devam ederken, Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı dünya çapında 1.1 milyonu geçti.

Türkiye’de de güncel verilere göre 351.413 insanda corona virüsü tespit edilirken 9445 insan Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi.

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