Türkiye'de sokağa çıkma yasakları geri geliyor!

Yaz tatilinin bitmesiyle büyük kentlerde ‘alarm’ haline geçilirken kış önlemleri de gündemde. Ancak bu dönem hayatı durdurmak yerine hareketliliği yavaşlatacak kararlar alınacak.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre uygulanması planlanan Koronavirüs tedbirleri şöyle: