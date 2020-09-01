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  3. 01 Eylül 2020 09:21

Türkiye'de sokağa çıkma yasakları geri geliyor!

Koronavirüste ikinci dalga tartışmaları devam ederken, kış dönemine ilişkin alınacak önlemler de planlanıyor. Bu önlemler arasında hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve 'hareketliliği gruplara ayırma' gibi maddeler bulunuyor.

Türkiye'de sokağa çıkma yasakları geri geliyor!
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Yaz tatilinin bitmesiyle büyük kentlerde ‘alarm’ haline geçilirken kış önlemleri de gündemde. Ancak bu dönem hayatı durdurmak yerine hareketliliği yavaşlatacak kararlar alınacak.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre uygulanması planlanan Koronavirüs tedbirleri şöyle:

  1. Bundan sonra blok yasaklar uygulanmayacak. Bölgesel yasaklar ve kararlar devam edecek. Nerede sorun varsa orası izole edilecek. İşyerleri ve dükkanlar kapatılmayacak.
  2. İllerdeki duruma göre haftasonu sokağa çıkma yasakları ilan edilebilecek.
  3. Hareketliliği yavaşlatacak kararlar alınacak. Bu konuda 65 yaş üstü ve üniversite öğrencilerine yönelik kararlar etkili olacak. 65 yaş üstü gruplar için belli alanlara girememe yasağı devam edebilecek. Onların bineceği otobüs, gideceği parkın ayrı olması gibi yaklaşımlar sergilenebilecek.
  4. Dışarıdaki hareketliliği gruplara ayırma planlaması yapılacak.
  5. Ara kesmeler uygulanarak virüsün birinden diğerine atlamasının önlemi alınacak.
  6. En önemli karar, okullar konusunda olacak. Toplantılarda ilköğretimin açık olması, kronik rahatsızlığı olan çocukların evde eğitim görmesi, üst sınıflarda sadece 8 ve 12. sınıfların okula gitmesine sıcak bakılıyor.
  7. Üniversitelerin açılması ise planlar arasında değil. 8 milyon gencin tüm Türkiye genelinde harekette olmasının, yurtların, okul kantinlerinin, okulların çevresindeki kafeteryaların hareketlenmesi anlamına geleceği, bunun da kontrol edilemeyeceği konuşuluyor.
     
     
     

Hürriyet

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