Türkiye'de son 24 saatin korona virüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı Türkiye'de son 24 saatteki vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayılarını gösteren koronavirüs tablosunda değişikliğe gitti. İşte 4 Temmuz Pazar gününün yenilenmiş koronavirüs tablosu.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün 216 bin 252 test yapıldı. Semptom gösteren 404 hastayla birlikte 4 bin 418 yeni vaka tespit edildi. Can kaybı da 50 arttı.

Sağlık Bakanlığı'nın 3 Temmuz verilerine göre, 218 bin 924 test yapılırken semptom gösteren 478 hastayla birlikte 4 bin 537 yeni vaka tespit edilmişti. 45 kişi hayatını kaybederken 4 bin 913 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

TABLO DEĞİŞTİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan Türkiye'nin koronavirüs tablosundaki değişikliği duyurdu. Koca paylaşımında "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak. " dedi.

İŞTE YENİ TABLO: