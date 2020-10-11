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TÜRKİYE'DE SON 24 SAATİN VAKA VE ÖLÜM SAYILARI AÇIKLANDI
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  3. 11 Ekim 2020 19:03

Türkiye'de son 24 saatin vaka ve ölüm sayıları açıklandı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 59 artarak 8 bin 837'ye yükseldi. Son 24 saatte 1502 yeni vaka tespit edilirken, 1212 hasta iyileşti.

Türkiye'de son 24 saatin vaka ve ölüm sayıları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de 11 Ekim 2020'ye ait günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 59 artarak 8 bin 837'ye yükseldi. Son 24 saatte 1502 yeni vaka tespit edildi, 1212 hasta ise sağlığına kavuştu. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerini kullandı.

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