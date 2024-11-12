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Türkiye'de sosyetenin viskisi Chivas Regal de bakanlığın ifşa listesine girdi

Türkiye'de sosyetenin viskisi Chivas Regal de bakanlığın ifşa listesine girdi
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın duyurduğu taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdaların listesine ‘Chivas Regal’ marka viski eklendi.

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

Buna göre bakanlığın 11.11.2024’te duyurduğu ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesine ‘Chivas Regal’ marka viski eklendi.

‘Pernod Ricard İstanbul İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin Chival Regal viskisinde tespit edilen uygunsuzluklar şöyle:

Gıdada kullanımına izin verilmeyen alkol
Hacmen alkol düşüklüğü tespiti

Etiketler Pernod Ricard alkol düşüklüğü ifşa listesi
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