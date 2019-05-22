Türkiye'de tedavi olabilmesi için Fas'ta yardım seferberliği

Akciğer kanserine yakalanan Faslı hasta şifayı Türkiye’de buldu. Yakınlarının yardım toplayarak tedavi için Türkiye’ye gönderdikleri Bakkar Muhammed Elmam,” Türk doktorların başarısı bizim ülkemizde çok konuşuluyor ve biz onlara çok güveniyoruz. Hastalığımı öğrendiğimde Türkiye’de tedavi olmak istediğimi söyledim. Maddi durumum buna elvermediği için yakınlarım seferber oldu. Yardım toplayarak beni ülkenize gönderdiler. Önce onkolojik tedavim yapıldı ardından da ameliyat oldum. Göğsümden dışarıya taşan çok büyük bir kitlem vardı ve başarıyla alındı. Çok mutluyum. Ailemle birlikte ülkeme sağ sağlim döneceğim için şükrediyorum. Türk doktorları ile gurur duyuyorum hepsine teşekkür ediyorum.” dedi.

Hastanın tedavi sürecini değerlendiren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan,” Hasta bize geldiğinde sol göğüs kafesinin üst- ön kısmında yaklaşık 9-10 santim çapında akciğer kaynaklı göğüs duvarını tutan ve dışarıdan da görülebilen bir kitle vardı. Birinci ve ikinci kaburgaya sirayet etmişti tümör. Fas’ta biyopsi yapılmış ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısı konmuş. Hastanın tedavisini multidisipliner bir yaklaşımla planladık. Önce onkologlar tarafından kemoterapi tedavisi planlandı. Oldukça başarılı 3 aylık bu tedavi sürecinden sonra kitle küçüldü hatta göğsündeki şişlik de kayboldu. 3. Evre akciğer kanseri ile bize gelen hasta 2. Evreye inmişti. Bundan sonra yeniden değerlendirdik ve hastayı ameliyat edebileceğimize karar verdik. Öncelikle Mediastenoskopi yaparak lenf bezelerinin durumuna baktık ve sonucu temiz geldi. Aynı seansta açık cerrahi ile sol akciğerin üst lobu ile birinci ve ikinci kaburgayı sternumdan (iman tahtasından) sıyırarak çıkardık. Patoloji sonucunda kitlenin tamamen çıkarıldığı ve cerrahi sınırların temiz geldiği görüldü. Muhammed şanslı dediğimiz hasta grubumuzdan. Ameliyat şansı doğan akciğer kanseri vakalarında başarı şansı oldukça yüksek çünkü. Önlem amaçlı bir süre daha kemoterapi almaya devam edecek. Türk doktorlara çok güvenerek geldiğini söyledi. Onu mutlu bir şekilde ülkesine uğurlayacağımız için biz de çok mutluyuz.” şeklinde konuştu.