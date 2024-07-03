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Türkiye'de temmuz ayında kar sürprizi

Türkiye'de temmuz ayında kar sürprizi
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Erzincan'da temmuz ayında kar sürprizi yaşandı. 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağları'nın zirvesi kar yağışıyla beyaza büründü.

Erzincan'da temmuz ayında kar yağdı. Kentin en yüksek noktası olan 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağlarının zirve noktası yağan yeni karla beyaza büründü. Kentte aralıklı görülen yağmur Keşiş Dağlarında kar yağışına dönüştü. Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünden sabah saatlerinde beyaza bürünen Keşiş Dağlarının zirvesi net olarak görüldü.

Erzincan - Erzurum kara yolunda seyir halindeki araç sürücüleri de araçlarını yolun kenarına park ederek Temmuz ayında beyaza bürünen zirveyi izledi. Bir süre sonra bulutlarla kaplanan zirvede havanın ısınmasıyla birlikte karın eridiği görüldü.

Erzincan'da temmuz ayında kar sürprizi yaşandı. 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağları'nın zirvesi kar yağışıyla beyaza büründü.

İHA

Etiketler erzincan kar yağışı keşiş dağları
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