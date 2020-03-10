Türkiye'de tüm kongreler iptal edildi!

Çin’in Wuhan kentinde geçen aralık ayında ortaya çıkan ve 100’den fazla ülkede 110 binden fazla insana bulaşan koronavirüs için önlemler artırılmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı uygulamalarına ek olarak Türkiye’nin en büyük holdinglerinden KOBİ’lerine kadar yüzlerce şirket de kendi bünyelerinde önlemler almaya başladı. Şirketler çalışanların masalarına dezenfektan koymaktan, toplu taşımayı azaltmaya, yurtdışı seyahatleri sınırlamaktan zorunlu izine kadar birçok önlem başlattı.

Önümüzdeki günlerde Türkiye’nin en büyük şirketlerinden bazılarının evden çalışma denemesi yapacağı da konuşulanlar arasında.

Öte yandan, koronavirüs salgını Türkiye'de de hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Mart ve nisan aylarındaki ulusal ve uluslararası tüm kongreler iptal edildi. Cumartesi günü İstanbulda yapılacak Tıp Bayramı'nın da iptal edildiği gelen bilgiler arasında.

İptali ilk açıklayan Özel Hastaneler Ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) oldu. 11-15 Mart tarihlerinde yapılacak olan Özel Hastanaler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Kurultayı iptal edildi.

OHSAD'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca başkanlığında toplanmış ve korona salgını nedeniyle önümüzdeki günlerde ülkemizde düzenlenecek olan tüm kongrelerin ertelenmesi yönünde karar almıştır.

Diğer yandan, bakanlık yöneticileri tarafından resmi talimatı en kısa sürede yayınlayacağını sözlü olarak bildirmiştir. Söz konusu karar elimize ulaşır ulaşmaz kurultayımızı erteleme kararı vermek durumundayız. Konu ile ilgili duyurular, web sitemizde sürekli güncellenecektir."