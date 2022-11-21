Türkiye’de Vatandaşlık Nasıl Alınır?

Son yıllarda yapılan düzenlemeler dahilinde Türkiye’de vatandaşlık almak için gereken kriterler ve izlenmesi gereken süreçlerde bazı değişiklikler olmuştur.

Son yıllarda yapılan düzenlemeler dahilinde Türkiye’de vatandaşlık almak için gereken kriterler ve izlenmesi gereken süreçlerde bazı değişiklikler olmuştur. Gerek Türkiye’de vatandaşlık almak gerek genç girişimci şirketi kurmak gibi yasal prosedürler içeren konularda en doğru adımların atılması süreçlerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için olmazsa olmazdır. Bu yüzden SMMM hizmetlerinden yararlanmak süreç yönetiminin en doğru şekilde yapılmasını sağlama noktasında karşılanması gereken en önemli kriterlerden biridir.

Türk vatandaşlığı yeni kanun 2022 özelinde yabancı yatırımcıda aranan kriterler şu şekilde sıralanabilir:

En az 500.000 USD ya da karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımında bulunmak,

En az 400.000 USD ya da karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazın, tapu kayıtlarına 3 yıl süreyle satılmaması şerhi koyulmaması şartıyla satın alınması,

En az 50 kişilik istihdam sağlanması,

En az 500.000 USD ya da karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatın 3 yıl süreyle tutma kaydıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırılması,

En az 500.000 USD ya da karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında devlet borçlanma araçlarının 3 yıl süreyle tutma kaydıyla satın alınması,

En az 500.000 USD ya da karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payının ya da girişim sermayesi yatırım fonu katılma payının en az 3 yıl süreyle elde tutma şartıyla satın alınması.

Türkiye’de Vatandaşlık Almak İçin Nasıl Başvurulur?

En az 500.000 USD ya da karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştiren yabancı yatırımcılar için başvuru işlem adımları şu şekildedir:

Uygunluk belgesi almak,

İkamet izni almak,

Vatandaşlık başvurusu yapmak.

Uygunluk belgesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne başvurmak,

6458 sayılı Kanun’un 31. maddesinin (j) bendi kapsamında ikamet izni için gerekli olan belgeler temin etmek,

Yerleşim yerinde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak,

Vatandaşlık başvurusu için gereken belgeleri temin etmek,

Yerleşim yerinde bulunan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak,

Vatandaşlık dosyasını düzenleyerek NVİGM’ye göndermek.

En az 400.000 USD ya da karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınması tapu kayıtlarına üç yıl satılamayacağına dair şerh koyulmak şartıyla satın alan yabancı yatırımcılar için başvuru işlem adımları şu şekildedir:

- Uygunluk belgesi almak,

İkamet izni almak,

Vatandaşlık başvurusu yapmak.

Uygunluk belgesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak,

6458 sayılı Kanun’un 31.maddesinin (j) bendi kapsamında ikamet izni için gerekli belgeleri temin etmek,

Yerleşim yerinde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak,

Vatandaşlık başvurusu için gerekli belgeleri temin etme,

Yerleşim yerinde bulunan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne başvurmak,

Vatandaşlık dosyasını düzenleyerek NVİGM’ye göndermek.

En az 50 kişilik istihdam oluşturan yabancı yatırımcılar için başvuru işlem adımları şu şekildedir:

Uygunluk belgesi almak,

İkamet izni almak,

Vatandaşlık başvurusu yapmak.

Uygunluk belgesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak,

6458 sayılı Kanun’un 31.maddesinin (j) bendi kapsamında ikamet izni için gerekli belgeleri temin etmek,

Yerleşim yerinde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak,

Vatandaşlık başvurusu için gerekli belgeleri temin etmek,

Yerleşim yerinde bulunan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak,

Vatandaşlık dosyasını düzenleyerek NVİGM’ye göndermek.

En az 500.000 USD ya da karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç yıl süreyle tutmak şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatıran yabancı yatırımcılar için başvuru işlem adımları şu şekildedir:

Uygunluk belgesi alınması

İkamet izni alınması

Vatandaşlık başvurusu

Uygunluk belgesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığı’na başvuruda bulunmak,

6458 sayılı Kanun’un 31.maddesinin (j) bendi kapsamında ikamet izni için gerekli belgeleri temin etmek,

Yerleşim yerinde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak,

Vatandaşlık başvurusu için gerekli belgeleri temin etmek,

Yerleşim yerinde bulunan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak,

Vatandaşlık dosyasını düzenleyerek NVİGM’ye göndermek.

Turkuaz Kart sahibi yabancılar için başvuru işlem adımları şu şekildedir:

6735 sayılı Kanun’un 11.maddesi uyarınca Turkuaz Kart başvurusunda bulunulması,

Turkuaz Kart Yönetmeliği’nin 19.maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden AÇSHB tarafından teklif sunulması,

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne vatandaşlık dosyası düzenlenmesi için talimat verilmesi,

Vatandaşlık dosyasının düzenlenmesi ve NVİGM’ye gönderilmesi.

NVİGM Vatandaşlık İşlem Adımları