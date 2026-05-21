''Türkiye'de yapay ete izin verildi'' iddiaları için resmi açıklama geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 20 Mayıs 2026'da yürürlüğe giren Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile ilgili çıkan 'yapay ete izin verildi' tartışmalarına son noktayı koydu. İddiaları yalanlayan bakanlık, "Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi ve tüketimi söz konusu değildir ve olmayacaktır" açıklamasını yaptı.

Son günlerde kamuoyunda ve sosyal medyada hızla yayılan "Türkiye'de laboratuvar ortamında üretilen yapay ete izin veriliyor" iddialarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. Resmi Gazete'de 20 Mayıs 2026 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği'nin yanlış yorumlandığını belirten bakanlık, "Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi ve tüketimi söz konusu değildir ve olmayacaktır" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ve buna ilişkin uygulama tebliğinin, 20 Mayıs 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi. Bazı basın yayın organlarında, yönetmelikte yer alan 'hücre veya doku kültürlerinden elde edilen gıdalar' ifadesi üzerinden 'yapay ete izin mi veriliyor' şeklinde kamuoyunda yanlış algı oluşturabilecek haber ve yorumlar yapıldığı aktarılan açıklamada, "Yönetmelikteki 'Yeni gıda' tanımı, 31 Aralık 2025'ten önce Türkiye'de yaygın tüketilmeyen ve yönetmelik ekinde listelenen ürünleri kapsamaktadır. Yeni gıdaların piyasaya çıkabilmesi için bakanlığa başvuru yapılması, bilimsel risk değerlendirmesinden geçmesi ve yönetmelik ek listesine alınması şartı bulunmaktadır. Düzenlemede yer alan 'Bitkiler, mikroorganizmalar gibi organizmalardan elde edilen' ifadesi, başvuru aşamasında hayvansal dokulardan elde edilebilecek hücre ve doku kültürlerinin başvurusuna izin vermemektedir. Bu sebeple, 'Yapay et' veya bunu çağrıştıracak ürünlere ilişkin başvuru yapılamaz. Bakanlığımız, hücre ve doku kültürü ile üretilen ve 'yapay et' olarak adlandırılan ürünlere karşı duruşunu kararlılıkla sürdürmektedir. Doğal üretimi, hayvancılığımızı, tüketici sağlığını ve kültürel hassasiyetlerimizi korumak temel önceliğimizdir. Bu yeni yönetmelik, iddia edilenin aksine, yapay et yasağını çok daha güçlü bir yasal dayanağa ve bariyere kavuşturmuştur. Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi ve tüketimi söz konusu değildir ve olmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

DHA