Türkiye'de yeni bir kuş türü görüntülendi

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Mileyha Sulak Alanı'nda ilk kez Sibarya suçulluğu görüntülendi.

Sibirya suçulluğunu görüntüleyen kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu, Hatay'ın dünyadaki en önemli kuş göç rotalarının üzerinde bulunduğunu söyledi.

"Türkiye'de ilk defa gözlenen Sibirya suçulluğunu kayıt altına aldığımdan dolayı mutluluk duyuyorum" diyen Yoğurtcuoğlu, bu türün Türkiye'de görülen diğer yaygın suçulluğu kuş türüne çok benzediğini aktardı.

Yoğurtcuoğlu, "O yüzden bugüne kadar gözümüzden kaçtığını düşünüyoruz. Diğer suçulluğu türlerinden çok ince farklarla ayırt edilebiliyor. Kanadı altındaki barların arasında beyaz çizginin olmaması, kanadın arka ucundaki çizgide de beyaz olmaması gibi özelliklerine bakarak bunun çok nadir rastlanan Sibirya suçulluğu olduğunu anlamış olduk" dedi.

"Bu, Türkiye'de yeni bir tür. Mileyha'da 288'inci, Türkiye'de ise 493'üncü kuş türümüz. Türkiye'de 500'üncü kuş türüne adım adım yaklaşıyoruz." ifadesini kullanan Yoğurtcuoğlu, bu kuş türünün tespiti ile Mileyha Sulak Alanı'nın çok değerli ve önemli olduğunun bir kez kanıtlandığını dile getirdi.

Yoğurtcuoğlu, Mileyha Sulak Alanı'nın korunmaya devam edilmesi ile yeni kuş türlerini kayıt altına almayı sürdüreceklerine inandığını belirtti.

AA