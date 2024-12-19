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Türkiye'de yılın kelimesi adayları belli oldu

Türkiye'de yılın kelimesi adayları belli oldu
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Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi’nin işbirliğiyle ‘2024 yılının kelimesi’ için oylama başlatıldı.

TDK açıklamasında dünya üzerinde pek çok kurumun ilan ettiği kelimeler ve kavramların, bir yandan yeniden bir kültürel üretim sağlarken diğer yandan meselelerin İngilizce üzerinden analiz edilmesi ve tartışılmasına vesile olduğunu belirtti.

‘2024 yılının kelimesi’ oylamasının bu çerçevede Türkçe’nin küresel kültür içindeki yerini güçlendirmek, Türkiye’nin uluslararası alandaki gücünü kültürel olarak desteklemek ve kelimeler üzerine düşünülmesini sağlamak amacıyla başlatıldığı vurgulandı.

Değerlendirme kurulu üyelerinin önerdiği kelimelerin yine kurul değerlendirmesiyle yediye indirilerek halk oylamasına sunulduğu belirtildi.

Oylamaya yüksek katılım hedefleniyor.

TDK’nın halka sunduğu ‘yılın kelimesi’ adayları şöyle:

Algoritma
Dijital yorgunluk
Kalabalık yalnızlık
Merhamet
Yabancılaşma
Yapay zeka
Yozlaşma

Oylamaya ‘anket.tdk.gov.tr‘ adresinden siz de katılabilirsiniz.

Diğer sözlüklerin seçtiği yılın kelimeleriyse şöyle:

Collins: Brat
Macquarie: Enshittification
Cambridge: Manifest
Dictionary.com: Demure
Oxford: Brain rot
Merriam-Webster: Polarization

Etiketler yılın kelimesi türkiye tdk
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