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  3. 29 Kasım 2020 17:32

''Türkiye'de yoğun bakımlarda 500 boş yatak kaldı''

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Başkanı Op. Dr. Reşat Bahat, hastanelerdeki yoğun bakım servislerinde sadece 500 boş yatağın kaldığını ifade etti. Bahat, Sağlık Bakanlığı'ndan "Bitmemiş yoğun bakım alanlarınız varsa bitirin, yeni alanları da yoğun bakım için kullanın" talimatının geldiğini açıkladı.

''Türkiye'de yoğun bakımlarda 500 boş yatak kaldı''
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Independent Türkçe’den Leyla Elmacıoğlu’nun haberine göre,  Türkiye’de son günlerde 30 bin bandında açıklanan koron virüs vakalarının ardından açıklamalarda bulunan Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Başkanı Op. Dr. Reşat Bahat, hastanelerin yükünün arttığına dikkat çekti.

"Hastanelerde az yer kaldı, son 500 yoğun bakım yatağımız var." ifadelerini kullanan Bahat, "İnsanlar sorumlu davranıp tedbirlere uyarsa, yoğun bakımda yer kalmaması gibi bir problemle karşılaşmayız. Bunu konuşurken başka hastalıkların olmadığını düşünüyoruz ama diyelim ki grip salgını başladı, işte o zaman özellikle yoğun bakım yatakları gripten dolayı da dolmaya başlarsa, asıl o zaman sorun olur." şeklinde konuştu.

Bahat, Sağlık Bakanlığı'ndan "Bitmemiş yoğun bakım alanlarınız varsa bitirin, yeni alanları da yoğun bakım için kullanın" talimatının geldiğini belirtti. 
 

Independent Türkçe

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