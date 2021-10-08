Türkiye'deki ''aşı karşıtları''nın oranı korkuttu

Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ederken yapılan bir araştırma aşı karşıtlığının yüzde 14 olduğunu ortaya koydu.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, MAK Araştırma’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda yaptığı bir anketi köşesine taşıdı.

Zeyrek, yazısında araştırma şirketinin anketi 22-29 Eylül tarihleri arasında 67 ilde 5 bin 700 kişi ile görüşecek yaptığını söyledi.

AŞI KARŞITLARININ ORANI YÜZDE 14

Sözcü Gazetesi'nden Deniz Zeyrek, MAK Araştırmanın 22-29 Eylül tarihleri arasında yapılan bir araştırmasını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada "Herkes aşı yaptırmalıdır" diyenlerin oranı yüzde 76, "hayır" diyenlerin oranı yüzde 14 olarak belirtildi.

MİTİNG DÜZENLEDİLER

Geçtiğimiz ay aşı karşıtları İstanbul'da bir araya gelerek miting düzenlemişti.

Türkiye'de koronavirüsle mücadelede en etkin silah olarak gösterilen aşılama hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanlığının verilerine göre bugün itibarıyla toplam yapılan aşı sayısı 111 milyon 749 bin 389, 1. doz uygulanan kişi sayısı 54 milyon 364 bin 025, 2 . doz uygulanan kişi sayısı 45 milyon 853 bin 614 oldu.

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