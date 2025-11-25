  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye'deki BAE ajanları deşifre oldu! Kritik kurumları hedef almışlar

Türkiye'deki BAE ajanları deşifre oldu! Kritik kurumları hedef almışlar

Türkiye'deki BAE ajanları deşifre oldu! Kritik kurumları hedef almışlar
Güncelleme:

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) istihbaratı adına kritik kurumlarda görev yapan personele yönelik veri topladığı belirlenen 4 kişiden 3'ü operasyonla yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütülen 'Siyasal veya askeri casusluk' faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında soruşturma başlatıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat servisi mensuplarının Türkiye’de bulunan bir GSM firmasından temin ettiği numarayla sahte profiller üzerinden, Türkiye’de faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında görevli yönetici pozisyonundaki personele, Dışişleri Bakanlığı tarafından kullanılan bir telefona ve bazı yabancı ülkelerin resmî görevlileriyle kurulan irtibatlara ilişkin kritik pozisyonlarda çalışan personel hakkında biyografik veri toplamaya çalıştığı tespit edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat mensuplarının talimatı doğrultusunda, bu faaliyetler için temin edilen ve Türkiye’de bulunan bir operatöre ait GSM hattını satın alan, bu hattı Birleşik Arap Emirlikleri’nde istihbarat hizmetine göstererek kullanıma sunan ve birbirleriyle irtibatlı oldukları belirlenen 4 kişi tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için, 25 Kasım'da operasyon yapıldı. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı, 1 şüpheli hakkında yurtdışında olduğunun tespit edilmesi nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı.

DHA

text-ad
Etiketler BAE istihbaratı birleşik arap emirlikleri casus
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kara para operasyonları büyüyor: İki şirkete daha el konuldu! Kara para operasyonları büyüyor: İki şirkete daha el konuldu! İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek'ten ''ahtapotun kolları'' açıklaması İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek'ten ''ahtapotun kolları'' açıklaması Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun merakla beklenen dizisinde sürpriz ayrılık! Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun merakla beklenen dizisinde sürpriz ayrılık! Bugün de ''günaydın'' diyemedik... 3 kişilik bir aile evlerinde katledildi! Bugün de ''günaydın'' diyemedik... 3 kişilik bir aile evlerinde katledildi! Prof. Dr. Canan Karatay kötü haberi bizzat kendisi verdi... Prof. Dr. Canan Karatay kötü haberi bizzat kendisi verdi... Kadınlar Yürüyüşü çağrıları sonrası İstanbul'da metrosunda bu istasyonlar kapatıldı! Kadınlar Yürüyüşü çağrıları sonrası İstanbul'da metrosunda bu istasyonlar kapatıldı! Bay Kemal'den İBB iddianamesi için dikkat çeken açıklama... Tepkileri anlamıyormuş! Bay Kemal'den İBB iddianamesi için dikkat çeken açıklama... Tepkileri anlamıyormuş! Türkiye'nin cennet plajlarını çalan hırsızlar yakalanıp, tonlarca plaj kumu ellerinden geri alındı! Türkiye'nin cennet plajlarını çalan hırsızlar yakalanıp, tonlarca plaj kumu ellerinden geri alındı! Faaliyetleri durdurulan Tuttur hakkındaki skandal iddia sonrası jet soruşturma Faaliyetleri durdurulan Tuttur hakkındaki skandal iddia sonrası jet soruşturma Aranması olan şüpheli, polise saldırdı: Polislere direndi, vurularak etkisiz hale getirildi Aranması olan şüpheli, polise saldırdı: Polislere direndi, vurularak etkisiz hale getirildi
Kız öğrenci yurdundaki korkunç ölüm sonrası genç kızın son paylaşımı ortaya çıktı Kız öğrenci yurdundaki korkunç ölüm sonrası genç kızın son paylaşımı ortaya çıktı Sosyal medyanın güzel fenomeninden tepki çeken ''bebek mi köpek mi'' açıklaması Sosyal medyanın güzel fenomeninden tepki çeken ''bebek mi köpek mi'' açıklaması Liseli öğrencilerin projesi sebze ve meyve tarlalarının istilacısını yenmeyi başardı! Liseli öğrencilerin projesi sebze ve meyve tarlalarının istilacısını yenmeyi başardı! İTÜ'de kadın öğrencilere ayrı spor salonu tartışma çıkardı İTÜ'de kadın öğrencilere ayrı spor salonu tartışma çıkardı ''Kiralık ev'' ilanları için yeni ceza yürürlükte: Bu ilanı verenlerin canı fena yanacak! ''Kiralık ev'' ilanları için yeni ceza yürürlükte: Bu ilanı verenlerin canı fena yanacak! En düşük emekli aylığına yapılacak zam ortaya çıktı En düşük emekli aylığına yapılacak zam ortaya çıktı Ceren Arslan'dan skandallarla geçen Miss Universe Kainat Güzellik Yarışması sonrası olay iddia Ceren Arslan'dan skandallarla geçen Miss Universe Kainat Güzellik Yarışması sonrası olay iddia İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu önceden duyuran isim bu sefer de zamlı asgari ücreti açıkladı İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu önceden duyuran isim bu sefer de zamlı asgari ücreti açıkladı Elimizden düşmeyen ıslak mendillerin satışına da kısıtlama geliyor! Elimizden düşmeyen ıslak mendillerin satışına da kısıtlama geliyor! Esra Erol'a katıldıktan sonra ünlenmişti... Fenomen ismin son hali olay oldu Esra Erol'a katıldıktan sonra ünlenmişti... Fenomen ismin son hali olay oldu