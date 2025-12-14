Türkiye'deki binlerce Suriyeli ''kaçak'' oluyor

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve verilen geçici koruma statüleri yıllardır tartışma konusu olan Türkiye'deki Suriyelilerin geçici koruma statüleri de kademeli olarak kaldırılıyor. Bu adımla birlikte Türkiye'de oturma izni alamayan Suriyeliler kaçak durumuna düşecek ve Türkiye'yi terk etmek zorunda kalacak...

Suriye'nin devrik lideri Esad'ın zulmünden kaçarak sığındıkları Türkiye'de yıllardır varlıkları tartışma konusu olan Suriyeliler için yeni bir adım atılıyor.

Suriye’deki savaşın sona ermesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Türkiye’de bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönüş hızı beklendiği gibi olmayınca Ankara harekete geçti...

Yeni düzenleme ile birlikte Türkiye'de "oturma izni olmayan" Suriyelilerin tümünün geçici koruma statüsü kaldırılacak ve bu Suriyeliler Türkiye'yi terk etmek zorunda kalacak.

Suriye'de savaşın sona erdiği 8 Aralık 2024’ten bu yana sadece 600 bin Suriyeli'nin ülkesine döndüğü açıklanırken, halen 2 milyon 370 bin Suriyeli'nin geçici koruma statüsü ile Türkiye’de bulunduğu biliniyor.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre dönüşlerin hızlandırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Avrupa’da olduğu gibi Suriyelilerin geçici koruma statülerinin hemen kaldırılması önerildi. Ancak Erdoğan’ın, Türkiye’nin başından beri sürdürdüğü tavrı hatırlatarak, zorla göndermeye yönelik uygulamalara itiraz ettiği belirtildi. Bu sebeple, geri dönüşlerin bazı yeni tedbirlerle kademeli olarak gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda ilgili bakanlıklar ve kurumların koordinasyonunda önümüzdeki günlerde yeni adımlar atılacak.

Türkiye’de geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin yeni yılla birlikte ücretsiz sağlık hizmeti alması uygulamasına son verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu çerçevede, 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmeti almak isteyen Suriyeliler de katkı payı ödemek zorunda kalacak. Güvenlik bürokrasisine göre, bu karar dönüşleri hızlandıracak.

Ücretli sağlık hizmetine geçilmesinden sonra ikinci adım ise geçici koruma statülerinin kademeli olarak kaldırılması olacak. Statüleri kalkınca Türkiye’deki Suriyelilerin ikamet etme iznine tabi tutulması gerekecek. Ama ikamet izni için de sıkı kurallar uygulanıyor. Güvenlik kaynakları, “Önümüzdeki süreçte kademeli olarak geçici koruma statüleri kaldırılınca, bu durumda olanlar mecburen ikamet izni almak zorundalar. Bunun da belli kuralları var. Mesela evi olacak, işi olacak, kira sözleşmesi getirecek. Getirilen kira sözleşmesinde yer alan eve de bakılacak, belki izin verilmeyecek. Sağlık sigortası var mı? Bankada parası var mı? Belli şartlar var. Bunları sağlayıp sağlamadığına bakılacak. Bir anlamda ikamet etme izni almak çok zor olacak. Alamayanlar ise mecburen ülkelerine gidecek. Aksi hâlde kaçak duruma düşecekler. Bütün bu sıkı kurallar sebebiyle Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerinin hızlanması bekleniyor” değerlendirmesini yaptı.

BM FONLARI KULLANILACAK

Ayrıca BM’den gelen fonların Suriyelilerin dönüşleri için kullanılacağı belirtildi. Ülkesine dönmek isteyen Suriyelilere BM fonlarından ücret ödenmesi ve yol masraflarının karşılanması, planlanıyor.

