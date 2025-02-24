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Türkiye'deki ''Dünyanın en iyi turizm köyü'' yeniden belde oldu

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Dünya Turizm Örgütü'nün ''Dünyanın En iyi Turizm Köyü'' seçtiği Kapadokya bölgesindeki Mustafapaşa köyü 12 yıl sonra yeniden belde statüsü kazandı.

Nevşehir'in Ürgüp İlçesi'ne bağlı beldeyken nüfusu 2 binin altına düştüğü gerekçesiyle köy statüsüne dönüştürülen Mustafapaşa köyünün beldelik talebi mahkeme tarafından kabul edildi. 2013 Yılında belediyelikten köy muhtarlığına düşen 'Dünyanın En İyi Turizm Köyü' ödülünü almış Mustafapaşa köyü, tekrar belde olabilmek için başlattığı hukuk mücadelesinde mutlu sona ulaştı. Mustafapaşa'nın tekrar Belediye olması için açılan dava istinafa gitmek suretiyle olumlu olarak sonuçlandı.

Köy Muhtarı Gültekin Kan yaptığı açıklamada "2014 yılında nüfusumuz 2000’in altına düştüğü gerekçesi ile belediyelikten düşmüştük. Ancak 2012 nüfusumuz TÜİK verilerine göre 2 bin 67 olması sebebiyle açmış olduğumuz davalar neticesinde belde statüsünü geri aldık" dedi.

Dünya Turizm Örgütü'nün ''Dünyanın En iyi Turizm Köyü'' seçtiği Kapadokya bölgesindeki Mustafapaşa köyü 12 yıl sonra yeniden belde statüsü kazandı.

2 Aralık 2022 tarihinde Dünyanın en iyi turizm köyü seçildiklerinin altını çizen Köy Muhtarı Gültekin Kan "Bundan sonra beldemize yatırımlarımız artarak devam edecek. Kapadokya bölgesinin en iyi turizm beldesi olacağımızı iddia ediyoruz" dedi.

Dava sürecini da anlatan Kan "Bizim durumuzda olan ve davayı kazanan beldeler ile görüştüm. Bizim de nüfusumuz 2012 yılında 2 binin üzerinde olduğu için dava açtık. Bu güne katar toplamda on dava açtık. Bu davalardan kesinleşmiş olanı 2024 yılı Aralık ayında açıklandı. Bu karar beldemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Köy halkından Mustafa Gök de alınan bu karardan mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

İHA

Etiketler dünyanın en iyi turizm köyü kapadokya belde mustafapaşa köyü
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