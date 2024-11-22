Türkiye'deki Suriyeli sayısı açıklandı: Dikkat çeken düşüş

Göç İdaresi Başkanlığı, geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısını açıkladı.

Türkiye'de sığınmacı tartışmaları devam ediyor. Geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısıyla ilgili iddialara Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yanıt geldi. Göç İdaresi, ülkedeki yabancı sayısının şeffaf bir şekilde internet sitesinden paylaşıldığını bildirdi.

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından geçici koruma altındaki Suriyeli sayısıyla ilgili iddialara ilişkin yapılan açıklamada, “Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısıyla ilgili ortaya atılan gerçek dışı iddialar hakkında açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Göç İdaresi Başkanlığımızca yürütülen tüm iş ve işlemler 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlara uygun olarak yapılmaktadır. Geçici koruma kapsamındaki yabancıların kayıt işlemleri de Geçici Koruma Yönetmeliği'nin 21. maddesi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bahse konu maddede geçici korumadan yararlananların Türkiye’de doğan çocuklarının geçici koruma kayıtlarının en kısa sürede yapılması hüküm altına alınmaktadır. Bu kapsamda İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından hastaneden alınan doğum bildirim formu ve ilgili diğer evraklar ile birlikte yeni doğan çocuğun kaydı, tüm bilgileri içerecek şekilde GöçNet veri tabanı sistemine işlenmekte ve söz konusu çocuklara yabancı kimlik numarasını içeren Geçici Koruma Kimlik Belgesi düzenlenmektedir. Yukarıdaki açıklamadan anlaşılacağı üzere ülkemizdeki geçici koruma altında bulunan 2 milyon 935 bin 742 Suriyeli sayısının içerisinde geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye’de doğan çocukları da yer almaktadır. Başkanlığımız tarafından şeffaf bir şekilde internet sitesinden paylaşılan ve her hafta düzenli olarak güncellenen ülkemizdeki yabancı sayılarının dışında kamuoyu ile paylaşılan sayıların tamamı gerçek dışıdır ve hiçbir dayanağı yoktur” ifadeleri yer aldı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 114 bin 83 Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan Bütçe Komisyo­nu’nda yaptığı konuşmada, ''Ül­kemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeliler’in gönüllü geri dönüşüne dair eylem planımızı uy­guluyoruz. Sadece bu yıl içerisinde; 114 bin 83 Suriyeli ülkesine gönül­lü, güvenli ve onurlu geri dönüş yap­mıştır'' ifadelerini kullanmıştı.