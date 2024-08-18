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Türkiye'deki Suriyelilere çöp eğitimi verilecek

Türkiye'deki Suriyelilere çöp eğitimi verilecek
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ABD tarafından sağlanacak 8,5 milyon Dolarlık dev bir fonla Türkiye'deki Suriyelilere çöp eğitimi verilecek. Eğitimlerin başlayacağı 6 pilot il belirlendi.

Yerel kamu hizmetlerinin ani nüfus artışı yüzünden atık, çöp toplama gibi konularda artan talebe cevap verememesi sebebiyle Suriyeliler nedeniyle ortaya çıkabilecek sosyal gerilimleri ve problemleri azaltmak amacıyla yeni bir proje harekete geçiriliyor.

"Sığınmacılara Ev Sahipliği Yapan Belediyelerde Kapsayıcı Sıfır Atık Yaklaşımı Aracılığıyla Sosyal Uyumun Sağlanması Projesi” ile aynı zamanda atık yönetimi konusunda belediyelerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve yerel düzeyde dayanaklıklarının da artırılması amaçlanıyor.

8 MİLYON 510 BİN DOLAR BÜTÇE

Projeyi ise ABD fonluyor. ABD Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu tarafından 8 milyon 510 bin dolar bütçe aktarıldı.

Projede, atıkların kaynakta ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi yoluyla, çöp sahalarında biriken atık miktarının azaltılmasına da odaklanılacak.

Proje kapsamında, öncelikle deprem bölgesi ile paralellik gösteren şehirlerdeki durumlar tespit edilecek. Bu sebeple, projenin uygulama alanı olarak Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Mersin, İzmir ve Hatay şehirleri pilot olarak seçildi.

Türkiye Gazetesi

Etiketler suriyeliler çöp çöp eğitimi türkiye'deki suriyeliler abd fonu
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