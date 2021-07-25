Türkiye'deki tarihi geçmiş Covid-19 ilaçları hakkında flaş açıklama

Sosyal medyada son zamanlarda sıklıkla paylaşılan son kullanma tarihi geçmiş korona virüs ilaçları fotoğrafları üzerine "ilaçlar için sadece güncelleme yaptık" açıklaması geldi.

Samsun'da bir vatandaş kendisine verilen ilacın üzerinde yer alan etiketin altında farklı bir tarihle karşılaştı. İlacın üzerine yapıştırılan son kullanma tarihi 11 Kasım 2022 iken, altından çıkan son kullanma tarihinin ise Mayıs 2021 olduğunu gördü.

"GÜNCELLEME İŞLEMİ YAPTIK"

Korona virüsün tedavisinde kullanılan ilaçların son kullanma tarihinin geçtiğine yönelik iddialara dikkat çeken bir açıklama geldi.

Söz konusu iddialarla ilgili açıklama yapan Samsun Sağlık İl Müdürlüğü, Korona virüs hastalarına verilen ilaçların tarihinin geçmediğini ileri sürdü.

Açıklamada "Ülkemizde Korona virüs tedavisinde kullanılan ilaçların ruhsatlandırması ve miat belirleme süreçleri Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılmaktadır. İlk kez ruhsat alan ürünlerde bu süre 3 (üç) ay olarak belirlenmektedir.

Bu şekilde kısa raf ömrü ile ruhsat verilmesi rutin bir uygulama olup, ürünlerin raf ömürleri, sunulan stabilite (kararlılık) verileri doğrultusunda güncellenebilmektedir.

İlgili ürün için süreç içerisinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerekli stabilite testleri yapıldıktan sonra tespit edilen yeni raf ömürleriyle belirtilen süreler içinde kullanılmaya devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

"TAMAMEN BİLİMSEL"

Sözcü'de yer alan habere göre Sağlık İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ayrıca yapılan işlemin tamamen bilimsel veriler ile yapıldığı ileri sürüldüğü belirtilerek,

"Bu tamamen bilimsel veriler ışığında Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülen bir işlemdir. Korona virüste kullanılan ilaçlar bakanlığımız tarafından gönderilmekte, ilaç miat süreleri parti parti takip edilmekte, bu ilaç gruplarına ait testler de dönemsel olarak büyük bir özenle yapılmaktadır.

Bu çalışmaların sonucunda da zaman zaman ilaç miat tarihlerinde güncellemeler yapılmaktadır. İlaçların miat güncelleme işleminde kesinlikle bir hata bulunmamakta olup, konu tamamen bakanlığımızın kontrolü altında gerçekleşmektedir.

Sözcü