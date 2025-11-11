  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye'de mantar gibi biten özel hastaneler için kritik karar!

Türkiye'deki tüm mevcut ve yeni yapılacak özel hastaneler için kritik karar

Türkiye'deki tüm mevcut ve yeni yapılacak özel hastaneler için kritik karar
Güncelleme:

Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği’ ile özel sağlık tesisleri lisans süreçlerinde stratejik planlama dönemi başlıyor. Yeni sistemle, özel sağlık tesisi açılmasına yönelik lisans süreçleri; bölgesel ihtiyaçlar ve şehrin mevcut alt yapısı analiz edilerek belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı, özel sağlık sektöründeki yatırımları stratejik bir planlama ile yönlendirmek amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği’ ile özel sağlık tesisi açılmasına yönelik lisans süreçleri; bölgesel ihtiyaçlar ve şehrin mevcut alt yapısı analiz edilerek belirlenecek. Bu sayede özellikle Anadolu’da ihtiyaç duyulan illerde yatırım teşvik edilerek sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması sağlanacak. Düzenleme ile özel sağlık tesislerinin yatırımlarında bölge bazlı atıl kapasitenin de önüne geçilecek.

Yatırım planlamaları bölgesel ihtiyaç ve mevcut altyapı analizleri ile yapılacak

Yeni düzenleme ile özel sağlık tesislerine kadro standardı oluşturulacak. Bu sayede sağlık tesisi ve sağlık personeli gibi kıymetli kaynakların ülke genelinde dengeli bir şekilde dağılımı sağlanırken, kaynak israfının da önüne geçilecek. Özellikle Anadolu’da, ihtiyaç duyulan illerdeki yatırımların teşvik edileceği yeni yönetmelik ile herkesin eşit kalite standartlarında sağlık hizmetine erişebilmesi hedefleniyor.

Tüm tesislerdeki tıbbi branşlar, cihazlar ve hizmetler uyumlu hale getirilecek

Yeni sistemde, yatırım yapılacak tıbbi branşlar, özellikli hizmetler, sağlık tesisinin büyüklüğü ve kullanılacak tıbbi cihazlar birbiriyle uyumlu hâle getirilecek. Lisans alacak sağlık tesisinin fiziki kapasitesi, insan gücü ve teknolojik altyapısı bütüncül bir şekilde planlanacak.

Tüm lisans süreçleri bakanlık kontrolünde şeffaf ve denetlenebilir olacak

Yasal düzenleme ile tüm özel sağlık tesisi lisans süreçleri; Sağlık Bakanlığı’nın kontrolünde, merkezi planlamayla yürütülecek. Lisans süreçlerin her aşamasının şeffaf ve denetlenebilir yapısı, kamuoyu güveninin teminatı olacak.

Hedef, özel sağlık tesislerinin Türkiye’de daha yaygın, kaliteli ve sürdürülebilir olması

Düzenleme ile özel sektörün dinamizminin ulusal sağlık politikalarıyla uyumlu hale getirilmesi, özel sağlık tesislerinde vatandaşlar için ‘daha erişilebilir, kaliteli ve sürdürülebilir’ bir sağlık ekosistemi inşa edilmesi amaçlanıyor.

DHA / İHA

text-ad
Etiketler özel hastane hastane özel hastaneler Resmi Gazete karar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Siyahi hayranıyla bir araya gelen ünlü şarkıcıyı çileden çıkardılar! Siyahi hayranıyla bir araya gelen ünlü şarkıcıyı çileden çıkardılar! Uyuşturucu testleri pozitif çıkan Derin Talu ve Deren Talu ifade verdi Uyuşturucu testleri pozitif çıkan Derin Talu ve Deren Talu ifade verdi Bahis soruşturmasında Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia Bahis soruşturmasında Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia Bitmek bilmeyen depremler sonrası dikkat çeken sözler: ''Bu fay hattının dünyada benzeri yok'' Bitmek bilmeyen depremler sonrası dikkat çeken sözler: ''Bu fay hattının dünyada benzeri yok'' Tüm tahminleri doğru çıkan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy herkesin aklındaki soruyu yanıtladı Tüm tahminleri doğru çıkan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy herkesin aklındaki soruyu yanıtladı Okul müdürü otizmli öğrenciyi merdivenlerden aşağı attı! Okul müdürü otizmli öğrenciyi merdivenlerden aşağı attı! Emeklilerle ve asgari ücretlilerle yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı Emeklilerle ve asgari ücretlilerle yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı İstanbul'da metrobüs hattı tamamen durdu İstanbul'da metrobüs hattı tamamen durdu Bakanlığın taklit ve tağşiş ürün listesine şimdi de çay markaları girdi! Bakanlığın taklit ve tağşiş ürün listesine şimdi de çay markaları girdi! Türkiye'nin 230 gündür beklediği İBB soruşturmasının iddianamesi yandaş medyaya sızdırıldı! Türkiye'nin 230 gündür beklediği İBB soruşturmasının iddianamesi yandaş medyaya sızdırıldı!
İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu önceden duyuran gazeteci asgari ücret zammını açıkladı İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu önceden duyuran gazeteci asgari ücret zammını açıkladı Yazdan kalma havaya elveda... Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağışlar geldi! Yazdan kalma havaya elveda... Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağışlar geldi! 10 Kasım'da TRT ekranlarında tepki çeken canlı yayın! 10 Kasım'da TRT ekranlarında tepki çeken canlı yayın! Furkan Bölükbaşı ''Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı'dan gözaltına alındı Furkan Bölükbaşı ''Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı'dan gözaltına alındı Yamaç paraşütü yapan paraşütçü kayalara çarptı! Yamaç paraşütü yapan paraşütçü kayalara çarptı! Aylardır hazırlanıyordu... Ünlü oyuncu Türkiye'yi terk edip Dubai'ye yerleşti Aylardır hazırlanıyordu... Ünlü oyuncu Türkiye'yi terk edip Dubai'ye yerleşti