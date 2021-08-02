Türkiye'deki yangınlar dünya basınında: Muhabir alevlerin arasına daldı

CNN International, BBC, Washington Post ve The Guardian başta olmak üzere dünya medyası Türkiye'deki orman yangınları haberlerine geniş yer verdi.

Türkiye'de orman yangınları ile mücadele devam ederken tahliye görüntüleri ve son durum, dünya medyasında da geniş yer buldu. Özellikle Sky News muhabirinin alevlerinin ortasında gerçekleştirdiği yayın dikkat çekti.

CNN INTERNATIONAL: ÇİFTÇİLER 'HAYVANLAR TUTUŞTU' DİYOR

CNN International, "Orman yangınları Türkiye'de şiddetli bir şekilde ilerlerken perişan durumdaki çiftçiler 'Hayvanlar tutuştu' diyor" başlığıyla felakete geniş yer verdi. Arwa Damon ve Gül Tüysüz imzalı haberde, Türkiye'deki orman yangınlarında en az sekiz kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken insanların denizden tahliye edildiği de aktarıldı.

Yangınları durdurmak için binlerce personelin savaş verdiğini belirten CNN International, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 şehri 'afet bölgesi' ilan ettiğini aktardı.

Avrupa'daki ölümcül sellerin ardından gelen ve Akdeniz kıyılarını saran yangınlarla alakalı olarak CNN, bilim insanlarının on yıllardır iklim değişikliğiyle beraber sıra dışı hava olaylarının artacağını söylediğini kaydetti.

WASHINGTON POST: "YANGIN BEŞ DAKİKADA BURAYA NASIL GELDİ?"

Washington Post gazetesi ise haberinde "Türkiye panik halindeki turistleri teknelerle orman yangınlarından tahliye ediyor" başlığını kullandı ve Bodrum'da alevlerin bazı otellere ulaştığını yazdı.

Yangınların kilometrelerce karelik ormanları ve bazı evleri küle çevirdiğini kaydeden gazete, Bodrum'daki kurtarma operasyonuna da haberinde geniş yer verdi.

Bodrum'da deniz kıyısında çekilen bir videoyu haberine taşıyan Washington Post, tahliye edilenlere yardım eden bir erkeğin "Bu inanılmaz! Yangın beş dakikada buraya nasıl geldi?" dediğini aktardı. Türkiye'ye Ukrayna, Rusya, Azerbaycan ve İran gibi ülkelerin söndürme uçağı gönderdiğini vurgulayan Washington Post, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyılarında yaz aylarında sıklıkla yangın çıktığını hatırlattı.

Washington Post'a göre, Avrupa'nın güneyini vuran aşırı sıcaklar, Türkiye'nin yanı sıra aralarında İtalya ve Yunanistan'ın da bulunduğu ülkelerde bu yıl dev yangınlara yol açtı.



BBC: GÖKYÜZÜ KIRMIZIYA DÖNDÜ

Gökyüzünü kırmızıya çeviren ölümcül orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ettiğini aktaran BBC, 120'den fazla yangın kontrol altına alındığını ancak yerel ve uluslararası itfaiyecilerin hala yedi yangınla mücadele ettiğini belirtti. Yangınlarda şu ana kadar toplam sekiz kişinin hayatını kaybettiği bildiren BBC, hafta sonu alevlerin kıyıya yaklaştığını, turistlerin ve yerel halkın Bodrum ve Marmaris'ten tahliye edilirken özel tekneler kurtarma çalışmalarına başladığını yazdı.

THE GUARDIAN: SON 10 YILIN EN KÖTÜSÜ

Tüm Akdeniz bölgesindeki yangınları haberleştiren The Guardian gazetesi ise İtalya'da sadece 24 saatte 800 ayrı noktada alevlerin yükseldiğini ve Pescara'da turistlerin tahliye edildiğini başlığına taşıdı.

Bölge ülkeleri Türkiye, İtalya, İspanya ve Yunanistan'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklıklarıyla birlikte yangınların büyüdüğünü dile getiren The Guardian, bu yılki yangın mevsiminin öncekilere göre daha yıkıcı olduğunu kaydetti.

The Guardian'a göre, altıncı gününe giren orman yangınları Türkiye'de son 10 yılın en kötüsü: Bu yıl yaklaşık 95 bin hektar alan küle döndü, 2008-2020 arasında ortalama yanan alan ise 13 bin 500 hektardı.

SKY NEWS MUHABİRİ ALEVLERİN ORTASINDA

Sky News kanalı ise özel haberler muhabiri Alex Crawford, Bodrum'da alevlerin arasına dalıp yaşananları izleyicilerine aktardı ve az önce geldikleri yolun alevler tarafından yutulduğunu anlattı.

Yangının ormanları kasıp kavurduğunu belirten Crawford, Çökertme çevresinde alev dalgasının ekipleri geride bıraktığını söyleyip yangının güçlü rüzgar nedeniyle yayın sırasında bile ne kadar hızlı ilerlediğini gösterdi.