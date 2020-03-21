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SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN KORONAVİRÜS TESTİ AÇIKLAMASI
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  3. 21 Mart 2020 14:47

Türkiye'den 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yapılan açıklamada koronavirüs nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşların durdurulduğu açıklandı.

Türkiye'den 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
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Konuyla ilgili olarak Twitter üzerinden bir açıklama yapan SHGM, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21 Mart 2020 saat 17:00 itibariyle ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha  uçuşlar durdurulmuştur" denildi. Böylece uçuş yasağı getirilen ülke sayısı 68'e yükseldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre 21 Mart 2020 saat 17.00 itibariyle ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştur." denildi.



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uçuş yasağı , sivil havacılık
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