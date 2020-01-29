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  3. 29 Ocak 2020 07:20

Türkiye'den ABD'ye sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte açıkladığı ''Yüzyılın Anlaşması'' planına tepki gösterdi. Açıklamada, ''Kudüs kırmızı çizgimizdir. İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz'' denildi.

Türkiye'den ABD'ye sert tepki: İzin vermeyeceğiz
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin sözde barış planı ölü doğmuştur. Bu plan, iki devletli çözümü öldürmeyi ve Filistin topraklarını gasp etmeyi hedefleyen bir ilhak planıdır. Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz. Kudüs kırmızı çizgimizdir. İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz. Kardeş Filistin halkının daima yanında olacağız. Filistin topraklarında bağımsız Filistin için çalışmaya devam edeceğiz" denildi. 

Açıklamada ayrıca, Filistin'in kabul etmeyeceği hiçbir planın desteklemeyeceği kaydedilerek, işgal politikalarına son vermeden Orta Doğu'ya barış gelmeyeceği de vurgulandı.

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DHA

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türkiye , yüzyılın anlaşması
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