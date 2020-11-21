Türkiye'den Akdeniz'de yeni Navtex kararı

ALMANYA'DAN 'YAPTIRIM' KARTI

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 19 Kasım'da Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulanabileceğini söylemişti.

"Eğer Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki provokasyonları devam ederse aralık ayındaki AB toplantısında yaptırımların değerlendirilmesini beklediğini" söyleyen Maas, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Maalesef, her seferinde yeni provokasyonlar oluyor, yani bu Türkiye'ye bağlı. Aralık ayına kadar Türkiye'den bazı olumlu sinyaller gelmedikçe, Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs ziyareti gibi provokasyonlar devam ettikçe, aralık ayında AB liderlerinin zirvesinde çetin bir tartışma yaşanacak."

MERKEL: İŞLER İSTEDİĞİMİZ GİBİ GİTMİYOR

Mass'ın açıklamasından bir gün sonra Almanya Başbakanı Merkel'den de benzer bir 'yaptırım' açıklaması gelmişti.

"İşler istediğimiz gibi gitmiyor" diyen Merkel, 10 Aralık'taki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye yaptırımın gündeme geleceğini söylemişti.

Merkel şunları kaydetmişti: "10 Aralık'ta yapılacak AB Liderler Zirvesinde Türkiye konusunu da görüşeceğiz bu konuda mutabık kaldık. O zamana kadar elbette gelişmelere bakmalı ve sonra bir karar vermeliyiz ancak bugünden bir şey söyleyemem. Söyleyebileceğim sadece meselelerin şu anda işlerin bizim istediğimiz gibi gitmediği."

"ORUÇ REİS 6 BİN 822 KİLOMETRELİK VERİ TOPLADI"

13 Kasım'da Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışmaları hakkında bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Sönmez "Oruç Reis, Antalya Kaş açıklarında Demre-1 lokasyonunda 6 bin 822 kilometrelik iki boyutlu veri topladı.

Barbaros da Kıbrıs açıklarında Batı Güzelyurt-1 lokasyonunda üç boyutlu sismik araştırmalarına devam ediyor. Bugüne kadar 195 bin 525 kilometrelik alan detaylı bir şekilde tarandı. Zihinlerde canlanması için şöyle bir örnek vermek istiyorum. Belçika'nın yüz ölçümü yaklaşık 30 bin kilometre" ifadelerini kullanmıştı.

Dönmez sözlerine şöyle devam etmişti: "Barbaros son görev yerinde Belçika'nın toplam yüzölçümünün 6,5 katı büyüklüğünde bir alan taradı. Elde ettiğimiz verilerin analiz edilmesiyle gemilerimizin Akdeniz'deki bir sonraki görev yerini belirleyeceğiz. 100 yıl önce nasıl Sevr'i yırtıp attıysak, bugün de Mavi Vatan'da bize dayatılmak istenen Sevr'i de aynı şekilde yırtıp attık.

Uluslararası hukuku görmezden gelen bir anlayışla, sipariş üzerine hazırlatılan haritalar Akdeniz'in sularına gömüldü. Bölge ülkelerinin haklarını gasp ederek Doğu Akdeniz'in neredeyse tamamı üzerinde hak iddia etmek nasıl bir akıl tutulmasıdır anlamak mümkün değil."