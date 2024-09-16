Türkiye'den Almanya'ya gidecekler için büyükelçilikten açıklama

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, bugün itibarıyla geçici olarak yürürlüğe girecek sınır kontrollerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Almanya'da bugün itibarıyla geçici olarak uygulanacak sınır kontrolleriyle ilgili Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

KONTROLLER ŞENGEN ORTAKLARINA AÇIKLANDI

Açıklamada söz konusu kontrollerin ülkeye giriş izni olmayan kişilerin girişlerine müsaade edilmemesine imkan tanıyacağı belirtildi.

Bu tedbirin Avrupa Birliği hukuku ile uyumlu olduğu ve Şengen ortaklarına önceden duyurulduğu aktarılan açıklamada, Almanya'ya güvenli, düzenli ve yasal girişin sağlanmasının bu kararın temel hedefi olduğu vurgulandı.

TÜRKİYE İÇİN BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Açıklamada, sınırlar arasında seyahat etmenin hala mümkün olduğuna ve bekleme sürelerinin oluşmamasına özen gösterileceğine işaret edilerek, "Türkiye için vize verme süreci normal şekilde işlemeye devam edecek ve bu durumdan etkilenmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Almanya, bir süredir Avusturya, İsviçre, Çekya ve Polonya sınırlarında başlattığı kontrolleri, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka'yı da kapsayacak şekilde genişlettiğini açıklamıştı.

Buna gerekçe olarak düzensiz göçle mücadeleyi gösteren Almanya İçişleri Bakanlığı, sınır kontrollerinin Almanya ile bu ülkeler arasında işe gidip gelenlerin günlük yaşamları, ticaret ve seyahatleri üzerinde mümkün olduğunca az etki yaratmasını sağlamak için çaba gösterileceğini ifade etmişti.