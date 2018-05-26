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  3. 26 Mayıs 2018 16:59

Türkiye'den Almanya'ya miting tepkisi

Almanya, Türkiye'deki seçimler için ''Almanya'da seçim kampanyası yasağı'' kararına rağmen HDP'nin mitingine izin vermişti. Dışişleri Bakanlığı'ndan ''Almanya'nın iki yüzlü yaklaşımını kınıyoruz.'' açıklaması geldi.

Türkiye'den Almanya'ya miting tepkisi
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi;

Almanya üçüncü ülke siyasetçilerinin Almanya’daki seçmenleriyle  buluşmasını  yasaklayan bir karar almıştı. Demokrasiyle bağdaşmayan bu düzenlemeyle mutabık olmadığımız, bununla birlikte, Hükümet yetkililerimizce bu düzenleme hilafına adım atılmayacağı, ancak, getirilen yasağın tüm siyasi partiler için  ayrım gözetilmeden uygulanmasını beklediğimiz Alman makamlarına bildirilmişti.

Ülkemizden bir siyasi partinin  Köln kentinde seçim mitingi düzenleyeceği öğrenildiğinde Alman makamlarına bu husus hatırlatılmış ve gerekli uyarılarda bulunulmuştu. Bütün bunlara rağmen bugün Almanya’nın bu şekilde bir faaliyete müsaade etmesinin açıklanabilir ve kabul edilebilir yanı bulunmamaktadır. Terör örgütü PKK’nın sembolleri ve Almanya’daki uzantılarının katılımıyla gerçekleşen sözkonusu mitinge izin verilmesi, çifte standartın  en son örneğini oluşturmaktadır. Şiddetle kınadığımız bu ikiyüzlü yaklaşım  ne demokrasiyle ne terörle mücadeleyle ne de Türk-Alman ilişkilerinde normalleşme beklentileriyle bağdaşmaktadır.

türkiye , almanya
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