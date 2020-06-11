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  3. 11 Haziran 2020 11:21

Türkiye'den bir ülkeye daha tıbbi yardım

Türkiye, koronavirüsle mücadele eden Afganistan'a tıbbı malzeme yardımı yaptı. Yardım paketlerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın ''Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var'' sözü yer aldı.

Türkiye'den bir ülkeye daha tıbbi yardım
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Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Afganistan için çeşitli sağlık malzemeleri hazırladı. Hazırlanan malzemeler, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Üzerinde Türkiye-Afganistan bayrakları bulunan kargo paketleri, bomba arama köpeğiyle kontrol edilerek askerler tarafından askeri kargo uçağı A400 M'ye yüklendi. Kargo paketlerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den Afgan halkına sevgilerle' notu yer aldı. 'Koca Yusuf' adı verilen askeri kargo uçağı, malzemeler yüklendikten sonra Afganistan'ın başkenti Kabil'e gitmek üzere havalandı.

Afganistan gönderilen malzemeler arasında, 10 ventilatör, 10 oksijen regülatörü, 10 defibrilatör cihazı, 3 PCR cihazı, 10 nebulizatör, 30 bin tanı kiti, 50 bin cerrahi ve normal maske ile 25 bin atılabilir N95 maske ve ilaç yer aldı.

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türkiye , afganistan , tıbbi yardım
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