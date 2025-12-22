  1. Anasayfa
Türkiye'den çıktı, Bulgaristan'a girerken yakalandı... Görenler gözlerine inanamadı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yaparak Bulgaristan'a ülkeye giriş yapan 45 yaşındaki Türk vatandaşının cebinden yaklaşık 200 bin Euro değerindeki altın ve platin takı çıktı.

Türkiye’den Bulgaristan’a giriş yapan yabancı plakalı bir yolcu aracı, Kapitan Andreevo Gümrük Kontrol Noktası’na geldi. Araçta bulunan iki kişi, gümrük memurlarınca "risk analizi" yöntemi kapsamında detaylı kontrole alındı.

Yapılan denetimde, yolculardan S.C.’nin ceket ceplerinde beyaz ve sarı metalden yapılmış dört paket takı bulundu.

Uzman incelemesine göre ele geçirilen takıların 368,07 gramının 14 ve 18 ayar altın, 32,70 gramının ise platinden oluştuğu belirlendi. Takıların toplam değerinin yaklaşık 200 bin euro olduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak bir gümrük memuru tarafından ön soruşturma başlatılırken, Haskovo Bölge Savcılığı’nın talimatıyla S.C. hakkında "Bulgaristan Cumhuriyeti sınırlarını terk etme yasağı" kararı verildi.

