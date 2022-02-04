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Türkiye'den dünyaya çağrı: Yunanistan'a karşı sessiz kalmayın

Türkiye'den dünyaya çağrı: Yunanistan'a karşı sessiz kalmayın

Türkiye, uluslararası topluma, düzensiz göçmenleri geri itmesi ve hayatlarına mal olan eylemleri nedeniyle Yunanistan'a karşı sessiz kalınmaması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunanistan’ın uluslararası hukuku ve insan hakları normlarını ihlal ederek düzensiz göçmenleri geri itmesi pek çok masumun hayatına mal olmaya devam ediyor. Göçmenlerin yaşam hakkına kasteden bu gayrimeşru ve vicdansız yaklaşım Avrupa’nın utancı olarak hafızalara kazınıyor. AB Yunanistan’ın düzensiz göçmenlere karşı bu zalim tutumuna sessiz kalmakta, girişimlerimizi yanıtsız bırakmaktadır. Uluslararası topluma çağrımız, tüm insani değerleri hiçe sayan #Yunanistan’ın bu eylemlerinin araştırılması,insan hakları ihlallerine sessiz kalınmamasıdır." denildi.

Etiketler dısişleri yunanistan çağrı
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