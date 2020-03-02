Türkiye'den gidiyorlar diyoruz ama... İşte Türkiye'den giden göçmen sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 117.677" açıklamasında bulundu.

Türkiye, saldırının ardından göçmenleri artık tutmayacağını belirtmiş, çok sayıda göçmen sınır kapılarına ve sahillere yığılmıştı. Göçmenler insan kaçakçıları aracılığıyla Türkiye'den Avrupa topraklarına geçmeye çalışıyor.

Yunanistan ise Türkiye'nin yanlış sayılar verdiğini öne sürerek 4 bin göçmenin geçişinin engellendiğini açıkladı.

Göçmenler sınırda sık sık Yunanistan güvenlik güçlerinin gaz bombalı engellemeleri ile karşı karşıya kalıyor.

TAMPONDA BEKLEYENLER VAR

Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule - Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölgedekileri bekleyişi de sürüyor.

Yunanistan sınır güçlerinin sık sık göz yaşartıcı bomba ve biber gazı atmasıyla tamponda bekleyenlerin bir çoğu yakınlardaki ormanlık alana doğru yayıldı.

Geceyi buralarda geçiren 2 binin üzerinde düzensiz göçmen zor şartlarda bekleyişlerini sürdürüyor.

Geceleri soğuk hava çocuklu aileleri daha çok etkiliyor.

Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Göç İdaresi Müdürlüğü göçmenlere 3 öğün yemek dağıtımı yapıyor.

DENİZ YOLUYLA GEÇEMEYİNCE KARA YOLUNA YÖNELDİLER

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde de Afganistan uyruklu bir aile Yunanistan’ın Midilli Adası’na deniz yoluyla geçiş yapıp, oradan da AB ülkelerine gitmek istedi. Bu amaçla Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’ndeki Madra Çayı deltasına gelen Afganistanlı aile, olumsuz hava koşulları nedeniyle umut yolculuklarını otobüsle İstanbul’a oradan da Edirne’ye giderek sürdürme kararı aldı.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Hüseyin Muhammedi; Afganistan’dan yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdikten sonra Giresun’da uzun süre kaldıklarını söyledi. Türkiye’nin düzensiz göçmenleri durdurmama kararı almasının ardından da Ayvalık’a gelerek bu geçişi gerçekleştirmek istediklerini anlattı.

Ülkesinde yıllardır süren savaşlar nedeniyle işsizlik ve sefaletle boğuşmak zorunda kaldıklarını kaydeden Hüseyin Muhammedi, “Ben bekarım. Afganistan’da savaşlar hiç bitmiyor. İş yok. Can güvenliği yok. Daha önce yasa dışı yollarla AB ülkelerine kaçmayı denememiştim. Şimdi Türkiye’nin bu kararı alması bizim için çok iyi oldu. Şimdi şansımızı Avrupa’da deneyeceğiz. Yolumuz uzun. AB ülkelerine girememek de var. Ama başka şansımız yok. Buna mecburuz” dedi.

Hüseyin Muhammedi’nin 5 çocuk babası olan ağabeyi Mustafa Muhammedi ise Afganistan’da her gün terör olaylarının yaşanmasından dolayı işsizliğin ve sefaletin var olduğunu söyledi.

38 yaşında ve inşaat ustası olduğunu anlatan Mustafa Muhammedi, tek umutlarının Avrupa olduğunu ve en küçüğü 14 aylık olan 5 çocuğunun geleceği için bu zorlu yolculuğa çıktıklarının mesajlarını verdi.