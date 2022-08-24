  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye’den Gürcistan’daki orman yangınına destek

Türkiye’den Gürcistan’daki orman yangınına destek

Türkiye’den Gürcistan’daki orman yangınına destek

Türkiye, Gürcistan'ın Borcomi ilçesinde günler önce başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangınına desteğe gidiyor.

OGM’den yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan'ın Borcomi ilçesinde çıkan orman yangına karadan ve havadan müdahalenin sürdüğü belirtilerek, “Yangına havadan müdahale desteği kapsamında Türkiye’den 1 adet AN32 Antanov, 2 adet AT802 Airtractor uçağı görevlendirilmiştir. Yangına havadan müdahale edecek olan UR-UZH tescil numaralı 1 adet AN32 Antanov uçağımız dün gece itibari ile intikalini başlatarak, Dalaman’dan Tiblis Hava limanına 05:00 de ulaşmıştır. EC-NVF ve EC-LGT tescil numaralı 2 adet AT802 Airtractor uçağımız ise gün doğumu ile Antalya’dan kalkarak 11,30 civarı Tiblis havalimanın varmıştır. Gerekli resmi işlemlerin ardından hızlıca yangına müdahaleye başlayacaktır” denildi.

Etiketler türkiye orman yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte madde madde sosyal konut projesi: Ucuz evleri kim, nasıl alacak?
AKOM saat verip uyardı: Dolu ve sağanak fena vuracak
Türk tarihi için büyük keşif! Bilge Kağan ve Kül Tigin'in babasının külliyesi bulundu
51 ilde yapılan son seçim anketi sonuçları açıklandı
Türkiye'de 2. el araçta en çok satılan marka ve modeller
Okan Hoca bin pişman! Takından yolladığı isim gol krallığında lider
Didem Arslan Yılmaz'dan canlı yayında ilginç sözler! Konuğunun kıyafetini beğenmeyince...
AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti; Teğmen Çelebi kararını verdi
Dolar Euro'yu geçti. Peki şimdi ne olacak ?
Bitter çikolata ile ilgili ezber bozan araştırma