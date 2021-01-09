Türkiye'den iki yeni Navtex duyurusu

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Türkiye tarafından yapılan bir duyuruda Meis Adası'nın gayriaskeri statüsünün Yunanistan'ın Irakleio Navtex istasyonu tarafından 7 Ocak'ta yayımlanan mesaj ile ihlal edildiğine vurgu yapıldı.
Diğer duyuruda ise 14 Ocak'ta Kaş açıklarında yapılacak atış eğitimleriyle ilgili bilgi geçildi.
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