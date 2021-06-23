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Türkiye'den İngiltere-Rusya gerilimine ilişkin açıklama

Türkiye'den İngiltere-Rusya gerilimine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar', Karadeniz'de yaşanan İngiltere-Rusya gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş gemisinin, Karadeniz'de Rusya sınırına 3 kilometre yaklaşan bir İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığı duyurmuş, Rusya'nın "Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtık" açıklamasını İngiltere Savunma Bakanlığı yalanlamıştı. 

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Konuya ilişkin Türkiye'den ilk açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. 

TBMM'de kendisine sorulan soruları yanıtlayan Akar, İngiltere ve Rusya'nın açıklamalarının uyumlu olmadığını belirterek, ''Arkadaşlarımız çalışıyor, takip ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

Etiketler ingiltere rusya gerilim
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