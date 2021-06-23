Türkiye'den İngiltere-Rusya gerilimine ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar', Karadeniz'de yaşanan İngiltere-Rusya gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş gemisinin, Karadeniz'de Rusya sınırına 3 kilometre yaklaşan bir İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığı duyurmuş, Rusya'nın "Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtık" açıklamasını İngiltere Savunma Bakanlığı yalanlamıştı.
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Konuya ilişkin Türkiye'den ilk açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi.
TBMM'de kendisine sorulan soruları yanıtlayan Akar, İngiltere ve Rusya'nın açıklamalarının uyumlu olmadığını belirterek, ''Arkadaşlarımız çalışıyor, takip ediyoruz'' ifadelerini kullandı.
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