  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 12 Nisan 2020 15:45

Türkiye'den İngiltere'ye ikinci yardım

Milli Savunma Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadelede kullanılacak 2'nci grup sağlık malzemelerinin İngiltere'ye gönderildiği açıklandı.

Türkiye'den İngiltere'ye ikinci yardım
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, COVID19 virüsüyle mücadelede kullanılacak olan ikinci grup sağlık malzemeleri bugün İngiltere'ye gönderildi" denildi. Öte yandan paylaşılan fotoğrafta yer alan kargo paketlerinin üzerinde, Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den Birleşik Krallık halkına sevgilerle' notunun yer aldığı görüldü.

İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür: Osmanlı gibi yetiştinizİngiltere'den Türkiye'ye teşekkür: Osmanlı gibi yetiştiniz

 

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
türkiye , yardım , ingiltere
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM