  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye'den Irak'a destek mesajı

Türkiye'den Irak'a destek mesajı

Türkiye'den Irak'a destek mesajı

Dışişleri Bakanlığı Irak güvenlik güçleriyle DEAŞ'lı teröristler arasında çıkan çatışmalarda en az 15 Irak güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak’ın Kerkük vilayetine bağlı Reşit ile Musul vilayetine bağlı Mahmur ilçelerinde bugün Irak güvenlik güçleriyle DEAŞ’lı teröristler arasında çıkan çatışmalarda en az 15 Irak güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadelerine yer verildi.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAMAYA HAZIRIZ"
Açıklamanın devamında şunlar ifade edildi:

Bu menfur terör saldırılarında hayatını kaybeden Irak güvenlik görevlilerine Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Irak halkı ile hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz. Irak’ta huzur ve güvenliği hedef alan bu hain terör saldırılarını şiddetle kınıyor, komşumuz Irak’ın terörle mücadelesinde dayanışma içinde bulunduğumuzu ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."

Etiketler ırak destek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbullular dikkat: Bu yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul için açıklama: Yeni kapanma olacak mı?
Yeniden imaj değiştiren Songül Karlı kuaförünü öpücüklere boğdu
Makinistin Tekirdağ'daki kazayla ilgili yaptığı yorum sosyal medyada tepki çekti
İstanbullular dikkat: Meteoroloji saat verip uyardı
Hem tatil yapıyor hem para kazanıyor: Hayalimizdeki hayatı yaşıyoruz
ABD'li balıkçının oltasına takılan balık herkesi şaşkına çevirdi
Koronavirüste ''PCR testi'' dönemi başlıyor: İşte tüm ayrıntılar
Acun Ilıcalı paylaştı: Danilo Şef MasterChef'i bıraktı mı?