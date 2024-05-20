  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye'den İran'a arama kurtarma ekibi gidiyor

Türkiye'den İran'a arama kurtarma ekibi gidiyor

Türkiye'den İran'a arama kurtarma ekibi gidiyor
Güncelleme:

AFAD, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'den 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 aracın bölgeye intikal etmek üzere yola çıktığını duyurdu.

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin içinde olduğu helikopteri arama çalışmaları için 32 dağcı ve 6 aracın yola çıktığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün, İran-Nahçıvan sınırında İran Cumhurbaşkanı Sn.İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yaptığı bilgisi alınmıştır.

İran, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Ülkemizden gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etmiştir.

Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerimizden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal etmek üzere yola çıkmıştır.

Ayrıca Ankara, Diyarbakır ve Konya’dan 15'er kişilik dağcı arama kurtarma personelimiz teyakkuz halindedir.

Gelişmeleri takip ediyoruz."

Etiketler AFAD İran iran cumhurbaşkanı arama çalışmaları türkiye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenerbahçe, Galatasaray'ı 10 kişiyle devirdi Fenerbahçe, Galatasaray'ı 10 kişiyle devirdi Antalya'da 20 bin kişilik fener alayı Antalya'da 20 bin kişilik fener alayı İran'da büyük kriz: Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanına ulaşılamıyor İran'da büyük kriz: Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanına ulaşılamıyor Trafik magandası aracın camını kırdı: O anlar kamerada Trafik magandası aracın camını kırdı: O anlar kamerada Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan tasarruf hamlesi: Taşra birimleri kapatılacak Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan tasarruf hamlesi: Taşra birimleri kapatılacak Eli bıçaklı ''hasta'' doktora saldırdı Eli bıçaklı ''hasta'' doktora saldırdı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 11'ler belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 11'ler belli oldu Ünlü sunucu son yolculuğuna uğurlandı Ünlü sunucu son yolculuğuna uğurlandı İstanbul'da eli satırlı yabancı uyruklu vahşeti kamerada İstanbul'da eli satırlı yabancı uyruklu vahşeti kamerada Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe bayrağı açtılar Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe bayrağı açtılar