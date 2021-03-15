  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye'den Myanmar'daki darbecilere kınama

Türkiye'den Myanmar'daki darbecilere kınama

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar’daki darbe rejiminin ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün Yangon'da yaşanan olaylarda bugüne kadar görülen en yüksek sayıda insanın yaşamını yitirmesinden yaşanan üzüntü ve kaygı dile getirildi.

"Myanmar’daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik olarak uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın, ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınıyoruz." ifadelerinin yer verildiği açıklamada, askeri rejime yönelik, şiddeti derhal durdurma ve demokrasiye dönüş adımlarının gecikmesiz atılması çağrısı yinelendi.

Etiketler darbe dışişleri kınama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte 2021'de final yapacak diziler
Risk haritası değişiyor! Artık ilçelerin de rengi olacak
Amine Gülşe Özil'in paylaşımı sosyal medyada olay oldu
Reytinglere Teşkilat damgası!
Yol kenarında vahşet! Genç kadının yanmış cesedi bulundu
Şener Şen’in doğduğu ev korku saçıyor
Erdoğan açıkladı: ''Mevcut uygulamalara aynen devam''
Tarikatların hedefi olan Prof. Öztürk ülkeyi terk etti
Merakla bekleniyordu! Volkswagen Golf Türkiye fiyatı belli oldu
Ercüment Ovalı: ''Bakanlıktan 3 aydır izin bekliyoruz''