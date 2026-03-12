  1. Anasayfa
  Türkiye'den plastik ürünler içindev adım: Çatal, bıçak, pipet... Hepsi yasaklanıyor!

Türkiye'den plastik ürünler içindev adım: Çatal, bıçak, pipet... Hepsi yasaklanıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, denizleri ve doğayı tehdit eden tek kullanımlık plastik ürünler için düğmeye bastı. Çatal, bıçak, pipet ve köpük tabaklar gibi geri dönüştürülemeyen ürünlerin piyasaya arzı tamamen yasaklanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik atıkların yarattığı çevresel tahribatı durdurmak amacıyla kapsamlı bir yönetmelik hazırladı. Bilimsel veriler, dünyadaki plastik üretiminin yüzde 40'ının tek kullanımlık ürünlerden oluştuğunu ve deniz çöplerinin yüzde 80'inin plastik kaynaklı olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye, AB "Tek Kullanımlık Plastikler Direktifi" ile uyumlu bu adımla, yıllık 1,5 milyon ton karbon salımını engellemeyi ve 1,5 milyar lira tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Hangi Ürünler Yasaklanıyor?

Yönetmelik kapsamında ilk etapta kullanımı kaldırılacak olan ürünler şunlar:

Servis Grubu: Plastik çatal, bıçak, kaşık ve yemek çubukları.
Tabak ve Bardaklar: Tek kullanımlık plastik tabaklar, bardaklar ve tamamen plastikten mamul gıda kapları.
Paketleme: Genleştirilmiş polistiren (EPS-köpük) gıda kapları.
Diğerleri: Plastik pipetler, plastik çubuklu kulak pamukları ve içecek karıştırıcıları.

Bu ürünlerin yerine vatandaşlar; cam, porselen, ahşap ve karton gibi doğa dostu alternatiflere yönlendirilecek.

Bakan Kurum: "Uygulamaya Ağustos-Eylül Gibi Geçiyoruz"

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile yaptığı basın toplantısında konuya ilişkin net takvimi paylaştı:

"Geri dönüştürülemeyen plastiklerle ilgili kısıtlama öngörüyoruz. Günlük hayatta çok kullandığımız ancak geri dönüşümü mümkün olmayan atıkları, biyo-bozunur olanlarla değiştirmeye ilişkin yönetmelik hazırlıyoruz. Amacımız Ağustos-Eylül ayı itibarıyla uygulamaya geçmek."

Vatandaşlar Değişimi Destekliyor

Bakanlığın TÜİK ile yaptığı araştırmaya göre, toplumun büyük bir çoğunluğu bu değişime hazır. Araştırmaya katılanların yüzde 76,40’ı tek kullanımlık plastiklerin kısıtlanmasını faydalı bulurken, yüzde 80,12’si bu ürünlerin yerine metal, porselen gibi çok defa kullanılabilen ürünlerin tercih edilmesini destekliyor.

