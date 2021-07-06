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Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı

Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı

Sabah saatlerinde irtibatı kesilen ve denize düştüğü tespit edilen Rus yolcu uçağından kurtulan olmazken Türkiye, Rusya'ya başsağlığı diledi.

22 yolcu ve 6 mürettebatın hayatını kaybettiği düşen yolcu uçağıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı Rusya'ya taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu’nun Kamçatka Bölgesinde yer alan Petropavlovsk-Kamchatsky şehrinden Palana’ya seyretmekte olan bir yolcu uçağının bugün (6 Temmuz) düştüğü ve uçakta bulunan 22 yolcu ve 6 mürettebatın hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı diliyoruz." denildi.

Etiketler dışişleri türkiye rusya
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