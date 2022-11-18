Türkiye'den son 3 yılda 21 milyar dolarlık keşif

Enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için önemli adımlar atan Türkiye, doğal gaz ve petrolde önemli keşiflere imza attı.

Türkiye enerjide büyük oranda dışa bağımlı. Öyle ki kullandığı doğal gazın yüzde 99’u, petrolün ise yüzde 92’sini ithal ediyor. Bu nedenle Mavi Vatan’da ve anavatanda petrol ve gaz arayışına hız verildi. Yeni keşiflere imza atıldı.

"223 MİLYON VARİL PETROLE EŞ DEĞER REZERV BULUNDU"

Meclis'te plan ve bütçe komisyonunda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli enerji çalışmalarını anlattı. Buna göre kara alanlarında yapılan çalışmalarla son 3 yılda 223 milyon varil petrole eş değer rezerv bulundu. 21 milyar dolara denk gelen keşif, Türkiye'nin 225 günlük tüketimini de karşılamasıyla dikkat çekiyor.

Ayrıca 5 sene önce günülk 37 bin varil olan yurt içi hidrokarbon üretimi 65 bin varil seviyelerine taşındı. 65 bin varil üretim yıllık bazda 23,7 milyon varil üretimine denk geliyor.

2022'DE DÜNYADAKİ EN BÜYÜK İLK 10 KEŞİF ARASINDA

Çalışmalar yurt genelinde yayıldı. Çukurovada rezerv değeri 800 milyon dolar olan petrol keşfedildi. Üretilebilir petrol rezervinin yaklaşık 8 milyon varil olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca, Şırnak’ta Şehit Esma Çevik petrol sahasında da güzel haberler geldi. Öyle ki 2022 yılında dünyada yapılmış en büyük ilk 10 keşif arasında yer aldığı belirtiliyor.

Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattında da kapasite artışına gidilecek. Yürütülen çalışmalarla 2023’ün ilk çeyreğinde boru hattından taşınan petrol miktarı günlük 600 bin varilden 1 milyon varile çıkacak.