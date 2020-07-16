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  3. 16 Temmuz 2020 11:27

Türkiye'den Venezuela'ya bir uçak dolusu yardım

Türkiye, koronavirüsle mücadele eden Venezuela’ya askeri kargo uçağı ''Koca Yusuf'' ile tıbbi malzeme gönderdi. Yardım paketlerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın sözü yer aldı.

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Sağlık Bakanlığı'nca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Venezuela için maske, yüz siperliği ve tulum hazırlandı. Askeri personel tarafından paketlenen sağlık malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Üzerinde Türkiye-Venezuela bayrakları bulunan kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağı A400 M'e yüklendi. Kargo paketlerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den Venezuela'ya halkına sevgilerle' notu yer aldı. Askeri kargo uçağı, yüklenen malzemelerin ardından Ankara'dan havalandı.

DHA

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