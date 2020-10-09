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  3. 09 Ekim 2020 21:08

Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı

Barbaros Hayreddin Paşa gemisi için Akdeniz'de gerçekleşecek sismik çalışmalar nedeniyle 9 Kasım'a kadar NAVTEX ilan edildi.

Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
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Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 9 Kasım'a kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.

İlana göre, geminin görevi 10 Ekim'den 9 Kasım'a kadar sürecek.
Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, "Tanux-1" ve "Apollo Moon" isimli gemilerle Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

yunanistan , ilan , NAVTEX
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