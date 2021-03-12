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Türkiye'den Yunanistan'a ''FETÖ'' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'da yapılan FETÖ propagandasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un, Yunanistan’da FETÖ Propagandası Yapılması Hakkındaki soruya verdiği cevap şöyle:

Yunanistan’da gerçekleşen çevrimiçi bir etkinlikte ve bir televizyon kanalındaki programda eli kanlı terör örgütü FETÖ’nün aleni propagandası yapılmıştır.

FETÖ elebaşının video mesajının da yayınlandığı bu terör propagandası, basın ve ifade özgürlüğüyle hiçbir surette açıklanamayacak vahim bir gelişmedir.

FETÖ, ülkemizde 251 kişinin ölümünden ve 2.000’den fazla kişinin yaralanmasından sorumlu darbeci bir uluslararası terör örgütüdür. FETÖ faaliyet gösterdiği ülkeler için de büyük bir tehdit kaynağıdır. Türkiye bu suç örgütüne karşı mücadelede tüm ülkelerden işbirliği beklemektedir.

 Hal böyleyken, Yunanistan’ın FETÖ üyeleri için güvenli bir liman haline geldiği gözlenmektedir. FETÖ mensupları bu ülkede serbetçe dolaşabilmekte, FETÖ iltisaklı sözde STK’lar Yunanistan’daki firari FETÖ mensupları için yardım faaliyeti yürütebilmektedir. Yunanistan’da FETÖ’nün yanı sıra PKK/PYD/YPG, DHKP-C terör örgütleri de faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yunanistan’ı FETÖ üyelerinin iadesi ve mal varlıklarının dondurulması taleplerimizi karşılamaya; FETÖ’nün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine engel olmaya ve ülkesindeki terör örgütlerinin faaliyetlerine son vermeye davet ediyoruz.

Etiketler türkiye yunanistan tepki
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