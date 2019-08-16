  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 16 Ağustos 2019 09:30

Türkiye'den Yunanistan'a iki günde 400 sığınmacı

Türkiye'den Yunanistan'a sığınmacı akını devam ediyor. Son iki gün içinde Türkiye'den yola çıkan 400 sığınmacının Yunan adalarına geçtiği belirtildi.

Türkiye'den Yunanistan'a iki günde 400 sığınmacı
A+ A-

Yunan Sahil Güvenlik kurumu yaklaşık 400 sığınmacının son iki gün içinde Türkiye'den Yunanistan'ın doğusundaki adalara geçtiğini bildirdi.

DW Türkçe'nin haberine göre, Yunan adaları İstanköy, İleryoz, Sisam, Sakız Adası ve Midilli'deki kabul ve kayıt merkezlerinde halihazırda yaklaşık 21 bin kişinin beklemede olduğu belirtildi. 

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki mülteci mutabakatının yürürlüğe girdiği 2016'nın Mart ayında Yunan adalarındaki sığınmacı kamplarında yaklaşık 5 bin 800 kişi bulunuyordu.

Söz konusu mutabakat, Türkiye'den Yunan adalarına geçen sığınmacılardan mülteci statüsü tanınmayanların Türkiye'ye geri gönderilmesini öngörüyordu.
 
 
 

Deutsche Welle Türkçe

sığınmacı , kaçak , türkiye , suriyeli , yunanistan , göçmen
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM