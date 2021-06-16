Türkiye'nin 16 Haziran korona virüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin merakla beklenen 16 Haziran korona virüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatin vaka ve hasta sayısında yükseliş var!

Türkiye'nin 16 Haziran 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloya göre son 24 saatte 6 bin 221 yeni vaka, 548 yeni hasta tespit edildi. 71 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Toplam rakamlarda ise; test sayısı 57 milyon 674 bin 798'e, vaka sayısı 5 milyon 348 bin 249'a, vefat sayısı 48 bin 950'ye, ağır hasta sayısı 881'e, iyileşen sayısı ise 5 milyon 215 bin 654'e yükseldi.

HAFTALIK KORONAVİRÜS DURUMU

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İŞTE SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN AÇIKLANAN TABLO: